Opposisjonen på Stortinget hardt ut mot Oljefondets investeringer: – Fullstendig uakseptabelt

Rødt, MDG, Arbeiderpartiet og SV reagerer på at Oljefondet investerer i selskaper hvor barnearbeid inngår i produksjonen. SV har bedt om en redegjørelse fra finansminister Jan Tore Sanner.

– Oljefondets enorme muskler kan ikke brukes på å krenke menneskerettighetene.

Det sier Miljøpartiet de Grønne (MDG)-politiker Oda Sofie Pettersen etter at ABC Nyheter i helgen omtalte at Oljefondet, eller Statens petroleumsfond (SPU) som det egentlig heter, investerer i en rekke selskaper som benytter seg av barnearbeid.

I 2020 investerte Oljefondet, ifølge oversikten til Norges Bank Investment Management (NBIM), blant annet i seks av de største kakaoprodusentene i verden. Totalt ligger investeringene på i underkant av 90 milliarder kroner. Selskapene det gjelder er Nestlé, Cargills, Berry Callebaut, Mars, Mondelez og Hershey.

Selskapene ble i februar i år saksøkt av International Rights Advocates (IRA) på vegne av åtte gutter fra Mali som hevder de ble brukt til slavearbeid på produsentenes kakaoplantasjer i Elfenbenskysten.

Dermed kan kaffen og/eller sjokoladen du koser deg med, være tuftet på barnearbeid.

– Fullstendig uakseptabelt

Det får flere norske politikere til å reagere. Benedikte Pryneid Hansen, partisekretær i Rødt, er tydelig på at Oljefondet ikke kan investere i selskaper hvor barn blir benyttet i produksjonen.

– Rødt mener Oljefondet umiddelbart må trekkes ut fra selskaper som bryter menneskerettighetene. Norge er forpliktet til å følge barnekonvensjonen, så her må etikkrådet og NBIM komme på banen og ta grep, sier Pryneid Hansen til ABC Nyheter.

– Mener dere det kan være bedre å forsøke å stå i investeringene og forsøke å påvirke selskaper og bransjer innenfra?

– Nei, her må vi trekke oss ut. Rødt mener vi må ta oljefondet ut av selskaper som bidrar til miljø- og klimaødeleggelser, som bryter menneskerettighetene, skatteplanlegger, truer regnskogen, reklamerer for alkohol, er plassert i skatteparadiser, eller som er involvert i andre kritikkverdige forhold, svarer Rødts partisekretær.

– Er det akseptabelt at Norges sparepenger er investert i bransjer som i betydelig grad baserer produksjonen på barnearbeid?

– Overhodet ikke, det er fullstendig uakseptabelt, sier Pryneid Hansen.

Ber finansministeren om redegjørelse



Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant for SV, mener at man må øke presset på selskapene.

– Barnearbeid er menneskerettighetsbrudd, og jeg forventer at Oljefondet har klare strategier for å redusere bruken av barnearbeid. Vi må øke presset på selskapene for å tvinge dem til å ta ansvar, også for hva som skjer videre ned i verdikjeden, sier han til ABC Nyheter.

SV har bedt finansminister Jan Tore Sanner om en redegjørelse om bekymringene knyttet til barnearbeid. Les mer Lukk

Øvstegård har rettet et skriftlig spørsmål til finansminister Jan Tore Sanner.

– Jeg har bedt finansministeren gjøre rede for hvordan disse bekymringene har blitt fulgt opp. Utnyttelsen av barn i kakaoindustrien har blitt varslet om i mange år. Løsningen ligger hos selskapene og eierne, som må arbeide systematisk og med klare krav til alle involverte, sier SV-politikeren.

– Dersom selskapene ikke kan vise til konkrete resultater etter at dette har blitt varslet om i så lang tid, er det ingen vei utenom å trekke seg ut, legger Øvstegård til.

– Noe annet kan vi ikke finne oss i

MDGs Oda Sofie Pettersen er også klar på at det er uakseptabelt at Norge investerer i prosjekter «som svekker menneskerettigheter i verden».

– Vi må investere i selskaper som legger menneskerettighetene til grunn i alt de gjør, noe annet kan vi ikke finne oss i. Hvis det er tydelig at selskapene og bransjene benytter seg av barnearbeid i produksjonen sin, uavhengig av ledd, bør vi være helt tydelige på at vi trekker oss ut. Det bør være helt grunnleggende investeringspraksis, sier Pettersen til ABC Nyheter.

Også Arbeiderpartiet reagerer på investeringene.

– Det er ikke greit at det foregår utstrakt barnearbeid i selskaper hvor SPU er investert, og jeg forutsetter at Etikkrådet følger opp slike avsløringer. Hvorvidt uttrekk eller eierdialog er det som best kan gi resultater, må SPU selv vurdere. Velger man eierdialog, må utviklingen følges, sier Svein Roald Hansen, som sitter i finanskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, til ABC Nyheter.