Høyre: Aps helsepolitikk vil skape lengre sykehuskøer

Ap vil kutte fritt behandlingsvalg og fjerne legers mulighet til å jobbe på si. Det vil føre til at helsekøene blir lengre, advarer Høyre. Tull, svarer Ap.

– Det siste vi trenger nå for å ta Norge videre gjennom krisen, er å fjerne løsninger vi vet virker, og som gir mer fleksibilitet, sier Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland til NTB.

Fredag brukte han sin taletid i debatten om revidert nasjonalbudsjett i Stortinget til å ta opp saken.

Vil skrote privatisering

De rødgrønne ligger godt an til å overta regjeringskontorene til høsten, og helsepolitikk vil etter alle solemerker sette sitt preg på valgkampen.

Torsdag lanserte Ap-leder Jonas Gahr Støre en plan over 40 saker som skal gjennomføres de første 100 dagene ved makten. Blant disse er et løfte om å skrote høyrepartienes privatiseringsreform Fritt behandlingsvalg, som gir pasienter rett til å velge behandlingssted for alle planlagte undersøkelser og behandlinger. Også private aktører er omfattet av ordningen.

– Dette føyer seg inn i rekken av dårlige Ap-forslag som vil gi lengre helsekøer, mener Stensland.

Han viser til at reformen har bidratt til at ventetida er blitt redusert med elleve dager fra 2013 til coronakrisen startet.

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol avviser helsekritikken fra Høyre.

Fjerne bierverv

I tillegg vil Ap fjerne muligheten for offentlig ansatt helsepersonell til å ha private bierverv rettet inn mot de samme pasientene som de behandler på sykehuset.

– Det betyr at leger ikke kan operere på fritida og ta unna pasienter som venter. Det vil skape lengre ventetider og køer, sier Stensland.

Han trekker også fram at under coronapandemien har private testsentre vist seg svært viktige.

– Uten de private mister vi muligheten til å raskt øke kapasiteten for å ta unna midlertidige topper og kutte ventetidene. Å kutte samarbeidet med de private er å svekke beredskapsevnen vår, slår han fast.

Avviser kritikken

Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol fnyser av Høyre-kritikken.

– Fritt behandlingsvalg er en systematisk undergraving av den offentlige helsetjenesten. Det er et sugerør ned i lokalsykehusenes kasser, sier Kjerkol til NTB.

Hun viser blant annet til Telemark sykehus, som i 2018 fikk en uventet regning på 50 millioner kroner til private behandlere.

– Fritt behandlingsvalg går ut over sykehusenes mulighet til å bygge ut egen kapasitet. Dette handler om ideologi snarere enn kvalitet, sier hun og avviser at ventetida vil øke om tilbudet skrotes.

Derimot peker hun på at fra 2017 til 2020 har ventetida økt med seks dager.

– Så at denne privatiseringsreformen bidrar til å ta unna køen, stemmer ikke, slår hun fast.

Ap vil i stedet utvide kapasiteten i de offentlige sykehusene for å redusere ventetida, blant annet gjennom utvidede åpningstider.

– Vi vil også bruke private og ideelle behandlere, men da under helseforetakenes kontroll, sier Kjerkol.

Mangler fagfolk

Når det gjelder bierverv, mener Kjerkol at det er viktig at sykehusene får beholde fagfolkene sine, særlig hvis utvidede åpningstider blir en realitet.

– Det største problemet i dag er mangelen på fagfolk. Å privatisere helsevesenet er en dårlig utnyttelse av en knapp ressurs, mener Kjerkol.

I fjor var det 17.840 pasienter som mottok tjenester hos private tilbydere registrert i godkjenningsordningen, en økning på 13 prosent fra 2019, viser tall fra Helfo.

I 2019 ble det utbetalt rundt 182 millioner kroner til private behandlere innunder ordningen.