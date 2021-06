TV 2: Sirin Hellvin Stav kan erstatte Lan Marie Berg

MDG vil ha Sirin Hellvin Stav som erstatter for Lan Marie Berg i byrådet i Oslo, ifølge TV 2. Her er hun flankert av Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) og Frode Jacobsen (Ap). Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

En av dem som kan være aktuelle som erstatter for Lan Marie Berg i byrådet i Oslo, er MDGs Sirin Hellvin Stav, ifølge TV 2.

Det nye byrådet kan bli klart allerede i neste uke, melder kanalen.

Etter mistillitsforslaget mot Lan Marie Berg i bystyret i Oslo onsdag, forsvinner hun ut av lokalpolitikken. Berg står øverst på stortingsvalglista for MDG. Hvis meningsmålingene slår til blir hun valgt til Stortinget 13. september.

Som erstatter for Berg er den heteste kandidaten nåværende gruppeleder Sirin Hellvin Stav. Hun har lang lokalpolitisk erfaring, og har sittet som gruppeleder for MDG i Oslo inneværende periode. Før det var hun leder for Sagene MDG.

Samtidig trekker VG og deres kilder , som har innsikt i prosessen, fram fylkesleder i Oslo, Sigrid Heiberg som en mulig kandidat.

Einar Wilhelmsen, som har sittet som finansbyråd i Oslo siden 2019 blir også nevnt, samt Hanna Marcussen, som har sittet som byråd for byutvikling i Oslo siden 2015.