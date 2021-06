Eksperter mener Raymond Johansen legger indirekte press på Lan Marie Berg

Flere eksperter tror at byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) vil velge å gå av selv, slik at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) slipper å stille kabinettsspørsmål i bystyremøtet onsdag. Arkivfoto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Flere eksperter tror at byrådsleder Raymond Johansen ikke kommer til å stille kabinettsspørsmål, men legger et press på Berg for at hun skal trekke seg.

– Jeg har full tillit til byråd Lan Marie Berg, sa byrådslederen da han fikk spørsmål om saken på coronapressekonferansen tirsdag.

Professor i statsvitenskap Harald Baldersheim mener at uttalelsen er et «typisk statsministersvar».

– Statsministeren sier alltid det til siste sekund. Det betyr at Johansen venter for å se hvordan bildet ser ut i morgen, sier han til Dagsavisen.

Senere har flere medier meldt at Johansen vil stille kabinettsspørsmål under bystyremøtet onsdag hvis mistillitsforslaget mot Berg får flertall. Det kan bety at hele byrådet i så fall går av.

Men Baldersheim mener at det er lite trolig at det blir et kabinettsspørsmål, og at det heller blir lagt indirekte press på Berg til å gå av selv.

– Det mest sannsynlige utfallet er nok at Berg går av på eget initiativ, sier han.

Statsviter og forsker på lokaldemokrati, Jo Saglie, mener at Johansens uttalelse utelukker at han vil be Berg om å gå av.

Saglie mener også at det ville løst problemet for Johansen om Berg går av selv, og peker på at MDG ikke nødvendigvis vil se på det som et stort problem ettersom Berg uansett, etter all sannsynlighet, blir valgt inn på Stortinget fra høsten av, og dermed uansett må erstattes.