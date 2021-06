Avisa Oslo: Raymond Johansen kommer til å stille kabinettsspørsmål til bystyret

NTB

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil stille seg bak miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) i bystyremøtet onsdag, opplyser kilder til Avisa Oslo.

Dermed kan hele byrådet samlet gå av hvis flertallet opprettholder sitt syn, får Avisa Oslo bekreftet fra informert hold i Oslo Ap.

Det understrekes overfor avisen at det er under forutsetning av at saken ikke endrer seg før bystyremøtet.

Også Aftenposten , NRK og Dagbladet erfarer at Johansen kommer til å stille kabinettsspørsmål onsdag.

Det skjer etter at Rødt tirsdag varslet at partiet støtter mistillitsforslaget mot Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Mistillitsforslaget har dermed flertall i bystyret.

Avisa Oslo skriver at man i Arbeiderpartiet ikke er overrasket over selve konklusjonen om at Rødt støtter mistillitsforslaget mot Berg, men at man er overrasket over begrunnelsen.

Gruppeleder Eivor Evenrud for Rødt i Oslo bystyre har begrunnet mistilliten med at Rødt mener Berg har brutt opplysningsplikten til de folkevalgte ved ikke å informere om kostnadssprekken for Oslos nye vannforsyningsanlegg så tidlig som mulig.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo sier han har full tillit til Lan Marie Berg (MDG).

Det kunngjorde Johansen på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Jeg har full tillit til min byråd Lan Marie Berg. Det er et møte i bystyret i morgen, og jeg mener det er naturlig at den videre debatten fortsetter der, sier Johansen.

Det er flertall for mistillitsforslaget mot Berg etter at Rødt tirsdag offentliggjorde at de vil støtte det. Johansen sier han har respekt for dette, men vil ikke nå ta stilling til hva som skjer dersom det blir flertall for mistillit.

– Det er en debatt som hører hjemme i bystyret. Jeg har full tillit til min byråd. Jeg vil delta i den debatten, sier Johansen.

Onsdag skal bystyret behandle saken.

Bakgrunnen for saken er Oslos nye reservevannløsning. Den anslås å koste 17,7 milliarder kroner, noe som er 5,2 milliarder mer enn tidligere anslått. Opposisjonen i Oslo har omtalt dette som den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noensinne.