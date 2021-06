Erna Solberg før møtet i Genève: – Det er en lang vei å gå

NTB

Statsminister Erna Solberg (H) advarer mot å få for store forventninger til møtet mellom Joe Biden og Vladimir Putin.

– Det er ikke noe grunnlag nå for å tenke at dette møtet skal bringe oss store steg framover, sier Solberg til NTB i etterkant av Natos toppmøte i Brussel mandag.

Der spurte USAs president Joe Biden de allierte til råds foran det planlagte møtet med Russlands president Vladimir Putin i Genève onsdag.

Solberg forteller at hun på toppmøtet i Brussel takket Biden for løftene hans om at de allierte vil bli holdt oppdatert også i etterkant av møtet, for å nå fram til enighet om en felles strategi overfor russerne.

Håper på dialog

Solberg håper nå at møtet i Genève kan bli starten på en ny dialog mellom USA og Russland.

Spesielt om nedrustning.

– Men jeg er ikke sikker på om de får det til, sier Solberg til NTB.

– Jeg tror det er en lang vei å gå i forhold til hvor vi står nå.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er av samme oppfatning.

– Jeg tror ikke vi skal ha store forventninger til leveranser fra det møtet. Men jeg tror det er veldig viktig at de har gitt russerne muligheter til å få til et mer normalt forhold, sier hun.

Stoltenberg forsiktig optimist

Nato-sjef Jens Stoltenberg sa på toppmøtet at forholdet til Russland nå er på sitt dårligste siden den kalde krigens slutt. Men også han har håp om litt framgang når det gjelder rustningskontroll.

– Det er enighet mellom Russland og USA om å forlenge Ny start-avtalen, som regulerer de langtrekkende atomvåpnene. Men det er bare et første skritt. Vi trenger nye, omfattende avtaler for å unngå et våpenkappløp. Det ga et unisont Nato uttrykk for, sier Stoltenberg til NTB.

– Det gjenstår å se om det går an å få til noen konkrete utfall. Men det er iallfall slik at Nato er tilhengere av og mener det er riktig at president Biden og president Putin møtes, sier han.