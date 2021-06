Rødt: Isaksen feilinformerte Stortinget om Unio-streiken

– Dette er fjerde gang den borgerlige regjeringen stanser en lovlig streik med tvungen lønnsnemnd. Nå må de rødgrønne partiene si tydelig fra at vi ikke aksepterer denne innskrenkingen av streikeretten, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

NTB

Stortinget ble feilinformert da Unio-streiken ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd, hevder Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Arbeidsministeren avviser påstanden.

– Rødt kommer til å stemme mot tvungen lønnsnemnd i Unio-streiken når dette skal opp i Stortinget, sier Moxnes til NTB.

Han oppfordrer resten av opposisjonen til å gjøre det samme. Foreløpig har han fått støtte fra MDG, som også har besluttet å stemme mot. I likhet med Rødt har partiet én representant på Stortinget.

– Syltynt grunnlag

Unio-streiken ble stanset fredag etter at arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) konkluderte med at det var fare for liv og helse ved gjenvinningsanlegget Frevar i Fredrikstad, der åtte ansatte var tatt ut i streik.

Kommunen mente streiken ved anlegget medførte fare for brann, noe tillitsvalgte ved Frevar-anlegget har avvist. Til Fredriksstad Blad mandag sier imidlertid brannsjef Stein D. Laache i Fredrikstad at det var røykutvikling i en avfallssilo da brannvesenet var på befaring under streiken.

Moxnes mener at regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd i denne saken er gjort på syltynt grunnlag og utgjør et angrep på streikeretten.

– Dette er fjerde gang den borgerlige regjeringen stanser en lovlig streik med tvungen lønnsnemnd. Nå må de rødgrønne partiene si tydelig fra at vi ikke aksepterer denne innskrenkingen av streikeretten, sier Moxnes til NTB.

– Opplyste ikke

Moxnes hevder at Isaksen ikke informerte de parlamentariske lederne om at Unio hadde sagt seg villig til å innvilge dispensasjon for anlegget da regjeringen stanset streiken.

– Han opplyste ikke om det. Det er uakseptabelt, sier Moxnes.

Isaksen avviser på sin side påstanden om at han feilinformerte.

– Det er riktig at Unio var villig til å innvilge en dispensasjon hvis det kom en søknad. Men KS ville ikke sende en søknad. Det var klart for meg at situasjonen var fastlåst, sier han til NTB.

– Samtidig hadde vi fått varsel fra brannvesenet i Fredrikstad om akutt fare for brann. Jeg oppfattet dette som en situasjon som var svært alvorlig, der det hastet. Dette ble understreket for partene i møtet på fredag, sier Isaksen.

Kunne ha fortsatt

Overfor NTB gjentar han at han sterkt misliker å bli satt i en situasjon der han må bruke tvungen lønnsnemnd.

– Men vi kan ikke tvinge partene til noe som helst, sier Isaksen, som ikke legger skjul på at tvungen lønnsnemnd kunne vært unngått dersom partene hadde kommet til enighet.

– Hvis det hadde kommet en søknad om dispensasjon, hadde streiken fortsatt, slår han fast.

SV og Arbeiderpartiet krever nå en gjennomgang av saken i Stortinget.

Krever kortene på bordet

– Vi varslet umiddelbart etter beslutningen at vi er kritisk til tvungen lønnsnemnd i saken. Vi vil kreve kortene på bordet og ettergå beslutningen svært nøye. De streikende har krav på at Stortinget ikke bare godtar denne lønnsnemnda, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

Aps Rigmor Aasrud sier at de forventer at regjeringen har tatt nødvendige vurderinger knyttet til liv og helse i saken. Samtidig har de registrert at partene har ulike syn i saken.

– Vi har ikke tatt noen stilling til hva vi skal stemme i saken. Vi avventer en redegjørelse av avgjørelsen fra regjeringen. Det er viktig at man ikke griper inn i lovlige streiker og bruker tvungen lønnsnemnd i tide og utide, sier Aasrud.

– Regjeringens ansvar

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad sier til NTB at spørsmål om bruk av tvungen lønnsnemnd er regjeringens ansvar.

– Senterpartiets stortingsgruppe har ikke tatt stilling til hva vi vil gjøre når dette kommer til Stortinget, sier Arnstad.

Frp opplyser til NTB at de ikke har diskutert saken ferdig.

Saken vil bli oversendt til Stortinget så snart som mulig, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet til NTB.