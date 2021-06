Kari Elisabeth Kaski: Uansvarlig og pinlig for Jan Tore Sanner å åpne oljepengesekken på vidt gap

NTB

SVs finanspolitiker Kari Elisabeth Kaski sier at det er trist at Frp prioriterer brus og bompenger foran arbeidsfolk i budsjettenigheten med regjeringen.

Samtidig langer SV-politikeren ut mot finansminister Jan Tore Sanner (H) og anklager ham for uansvarlig oljepengebruk.

– Det er trist å se at Frp har prioritert brus og bompenger foran arbeidsfolk istedenfor å få på plass et ansvarlig budsjett. Atter en gang punger regjeringen ut for å få Frp med på et budsjett som gjør det vanskeligere for folk flest, sier Kaski.

– På toppen av det hele åpner regjeringen oljepengesekken på vidt gap for å tilfredsstille Frp. Det er totalt uansvarlig og pinlig for Jan Tore Sanner, sier SV-politikeren.

Sanner sier til NTB at det på ingen måte er uansvarlig oljepengebruk, og at flere av punktene i budsjettenigheten dreier seg om engangsutgifter.