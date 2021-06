Avgiftskutt og satsing på psykisk helsevern i budsjettavtale med Frp

NTB

Fremskrittspartiet er enig med regjeringen om en avtale som gir flertall for revidert budsjett. Erna Solberg får dermed gjennom sitt siste budsjett før valget.

Frp og regjeringen har de siste ukene forhandlet om en avtale om revidert budsjett. Avtalen ble presentert på en pressekonferanse utenfor Stortinget søndag ettermiddag.

Det har særlig vært spørsmålet om avgifter på typiske svenskehandelvarer som har vært et stridstema i forhandlingene.

– Vi har sikret en avtale som gir Fremskrittspartiet gode gjennomslag, sier Frps Hans Andreas Limi.

– Nå får vi til en avvikling av avgiften på alkoholfri drikke, fortsetter Limi.

Økt støtte til psykisk helsevern

Frp opplyser at de i tillegg til avgiftskutt får mer enn doblet summen som er satt av til psykisk helsetilbud og økt summen som går til medisiner for psykisk helsevern.

Dette betyr en økt satsing på psykisk helse, med bla. 100 millioner til kjøp av privat behandlingskapasitet i psykiatrien, og en øremerket styrking av BUP med 150 millioner.

Dette kommer i tillegg til midlene som allerede lå inne budsjettet i høst.

Bompengekutt og avgiftskutt

Partiet er enig med regjeringen om å redusere fergeprisene med 25 prosent fra 1. juli i år.

– Det betyr at folk kommer til å merke det skikkelig på billettprisen, sier Frps Bård Hoksrud.

I tillegg opplyser Frp at de har fått gjennomslag for å fjerne seks bomstasjoner, og 750 millioner kroner i bompengekutt.

Jubler for bruskutt

Næringslivet vender tommelen opp for at Frp og regjeringen er enig om å fjerne avgiften på alkoholfrie drikkevarer.

Administrerende direktør i Virke Ivar Horneland Kristensen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

– Dette har Virke jobbet for lenge. Vi vet at dette vil være svært viktig for næringene det gjelder og ikke minst bidrar det betydelig til at det nå blir konkurranse på like vilkår, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

– For mange norske forbrukere er den store avgiftsforskjellen årsaken til at de handler i Sverige. Vi vil derfor ikke få redusert grensehandelen med mindre vi også tar disse avgiftene ned mot et svensk nivå, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO mat og drikke.