Senterpartiet går inn for gratis skolemat

Matboks med horn, tomater, ost, blåbær og epler på skole. Foto: Gorm Kallestad / NTB Les mer Lukk

NTB

Senterpartiet vil innføre et sunt skolemåltid for elever i grunnskolen og videregående skole – uten at det skal kreves betaling.