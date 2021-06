Alliansen mister partistøtte

Hans Jørgen Lysglimt Johansen fra Alliansen under Arendalsuka i 2019.

Staten trekker partistøtten det høyreradikale partiet Alliansen skulle ha fått etter at de slettet seg fra Partiregisteret, melder VG.

Grunnen er at partiet har slettet oppføringen i Partiregisteret, og opprettet en ny oppføring under navnet «Alliansen – alternativ for Norge», skriver avisen.

Det skal de har gjort fordi det vil gjøre det lettere for partiet å stille lister i høstens stortingsvalg.

– Skulle vi stille til valg på nytt under samme navn, måtte vi få 500 signaturer i hvert eneste fylke vi skulle stille til valg i, sier partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen til VG.

Ekspedisjonssjef Cathrin Sætre i Kommunaldepartementet bekrefter til avisen at de har besluttet å trekke tilbake partistøtten for terminene etter at partiet slettet seg selv i Partiregisteret 16. februar i år.

– Det nye vedtaket innebærer at Alliansen ikke får utbetalt støtte for de tre siste terminene av 2021. Partiet mister dermed støtte på til sammen 238.365 kroner, skriver Sætre i en epost til VG.