Vil gjøre som Danmark: Sylvi Listhaug ønsker asylmottak i utlandet

NTB

Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ser positivt på vedtaket i det danske Folketinget som åpner for etablering av asylmottak i utlandet.

– Danmark viser vei, og disse lovendringene er første steg på veien mot et nytt og mer bærekraftig europeisk asylsystem. Det er en historisk dag, sier Listhaug til NTB.

Folketinget vedtok torsdag en lov som gjør det mulig å opprette mottakssentre for asylsøkere i andre land. Ideen er at folk som kommer til Danmark for å søke asyl, blir sendt til et tredjeland mens asylsøknaden behandles.

– Norge bør absolutt følge Danmark i dette. Dagens asylsystem er ikke bærekraftig verken fra et økonomisk, demografisk eller humanitært perspektiv. Ved å flytte asylbehandlingen til et tredjeland vil vi stanse den dødelige trafikken over Middelhavet, sier Listhaug.

Danmark har foreløpig ikke inngått avtaler med noen konkrete land om slike asylmottak, men mindretallsregjeringen i landet har hatt dialog med de afrikanske landene Tunisia, Etiopia, Egypt og Rwanda, ifølge Jyllands-Posten.

– Fremskrittspartiet foreslo allerede i 2009 det samme som danskene nå gjennomfører tolv år senere. Den gang haglet karakteristikkene, og forslaget ble stemplet som rasistisk, uansvarlig og «høyreekstremt». Heldigvis går verden fremover, og nå gjennomfører danske sosialdemokrater det samme forslaget, sier Listhaug.

Danmark har invitert Norge til å samarbeide om slike asylmottak utenfor Europa, og da Frp var i regjeringen, jobbet partiet i kulissene for å få det til.

Men da justisminister Monica Mæland (H) overtok departementet, svarte hun den danske regjeringen at Norge ikke ønsket å samarbeide om asylmottak i Afrika, ifølge Dagens Næringsliv.