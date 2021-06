NHO-sjefen advarer Stortinget før brexitavklaring: – Ikke ta ferie!

NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid mener den nye frihandelsavtalen med Storbritannia er så viktig at Stortinget om nødvendig må utsette ferien for å få den vedtatt før valget. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

NHO-sjef Ole Erik Almlid krever at regjeringen og Stortinget må få den nye frihandelsavtalen med Storbritannia på plass før de tar fri.

– De kan ikke ta ferie! sier Almlid til NTB.

Han kommer nå med en streng formaning til regjeringen og Stortinget: Ingen får lov til å gå fra jobb før den nye frihandelsavtalen med Storbritannia er på plass.

– Dette er en helt avgjørende avtale for Norge. Det er den viktigste avtalen siden EØS-avtalen. Dette er vårt største enkeltland når det gjelder handel, sier NHO-sjefen.

KrF-motstand

Næringsminister Iselin Nybø (V) varslet i slutten av forrige uke at Norge og Storbritannia er «helt i sluttfasen» av forhandlingene.

En kilde tett på prosessen opplyser til NTB at forhandlingene er i en god driv, og at det er håp om en snarlig avklaring. Det har likevel vært usikkerhet knyttet til om avtalen kan legges fram allerede denne uka.

Innad i regjeringen skal spesielt KrF ha hold igjen beskytte norske bønder mot import av billig britisk kjøtt og ost.

Almlid ber nå partiene om å unngå politisk spill om avtalen.

– Vi må forstå at vi nå gir bedrifter i EU et konkurransefortrinn fordi de har en avtale, mens vi ikke har det. Det kan vi ikke leve med i lang tid, advarer han.

– Nå må vi stå sammen om å få en avtale på plass.

Senterpartiet skeptisk

Almlid gjentok budskapet i Politisk kvarter på NRK torsdag morgen.

Der deltok også Senterpartiets stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl. Hun har ingen motforestillinger mot å forlenge stortingssesjonen utover sommeren, men er sterkt bekymret for hva avtalen vil inneholde.

– Senterpartiet frykter at regjeringen vil prøve å haste igjennom avtalen i Stortinget og kaste norske bønder og industri under bussen for å få landet den, sier Mehl til NTB.

Hun gjør det klart at Senterpartiet ikke vil stemme for en avtale som ødelegger for norsk matproduksjon og næringsmiddelindustri.

– Det mener jeg også NHO burde være opptatt av. Mange av industribedriftene som står i fare, er medlem hos dem, sier Mehl.