Frp varsler mistillit mot Lan Marie Berg etter milliardsprekk

Frp mener at Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) ikke fortjener bystyrets tillit.

NTB

Frp varsler et mistillitsforslag mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) etter milliardsprekken i vannforsyningssaken i Oslo.

– Dersom bystyret skal utøve sin tilsynsrolle på en forsvarlig måte, må vi også få informasjon. Byråd Berg har brutt informasjonsplikten til bystyret og byråden kan dermed ikke forbli i stillingen sin lenger, sier Frps gruppeleder Camilla Wilhelmsen.

Oslos nye reservevannløsning vil koste 17,7 milliarder kroner, noe som er 5,2 milliarder mer enn tidligere anslått. Opposisjonen i Oslo har omtalt dette som den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noensinne. Onsdag var det høring i saken.

– Jeg mener jeg har gitt bystyret informasjonen raskt og korrekt, sa Berg ifølge Aftenposten.

MDG kaller varselet trist

MDG er ikke overrasket at Frp varsler mistillit, men mener at det er «trist at mistillitsforslag misbrukes på denne måten».

– Alle som var til stede i høringen, fikk høre overbevisende redegjørelser for hvor grundig det har blitt jobbet med å sikre Oslo rent og trygt drikkevann. Kostnadsøkninga skyldes en prisøkning i markedet som man ikke kunne forutse, noe også en uavhengig kvalitetssikring bekrefter, sier MDGs gruppeleder Sirin Hellvin Stav til NTB.

– At byrådet har gitt bystyret grundig, kvalitetssikret informasjon er ikke grunnlag for mistillit, men tvert imot tillitvekkende, fortsetter hun.

Rødt kan bli avgjørende

Flere partier på rådhuset har varslet at de vurderer å fremme mistillitsforslag mot ansvarlig byråd Lan Marie Berg (MDG), både på grunn av milliardsprekken i seg selv, men kanskje først og fremst fordi de mener hun burde informert bystyret om sprekken tidligere.

Bystyret visste ikke om saken før 20. mai.

Rødt har tidligere uttalt at de ikke utelukker mistillit mot Berg. Hvis en samlet opposisjon støtter mistillitsforslaget, vil Rødts stemmer bli avgjørende for Bergs fremtid som byråd.