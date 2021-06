Stortingsflertallet overkjører regjeringen: Krever at fullvaksinerte slipper karantenehotell

NTB

Et flertall på Stortinget bestående av opposisjonspartiene krever at regjeringen lar fullvaksinerte slippe karantenehotell når de kommer til Norge fra utlandet.

Ifølge Aftenposten støtter et flertall bestående av SV, Senterpartiet, Frp og Arbeiderpartiet følgende merknad, som Arbeiderpartiet har gått inn for:

«Stortinget ber regjeringen i påvente av coronasertifikat snarest få på plass en trygg og verifiserbar midlertidig løsning som sikrer at personer som er beskyttet, ikke skal behøve opphold på coronahotell».

Folkehelseinstituttet (FHI) har allerede siden 4. mai vært klar på at internering av vaksinerte personer på coronahotell er «uforholdsmessig» og anbefalt å oppheve ordningen. FHI mener at vaksinerte har minimal risiko for å bli smittet og spre smitte videre.

Regjeringen har likevel sett bort ifra dette rådet og har blant annet begrunnet det med at det er en fare for at noen kan lage falske vaksinebevis.

Nå tvinger altså opposisjonen regjeringen til å følge FHIs anbefaling.