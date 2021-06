Stortinget vil fjerne foreldelsesfristen for seksualforbrytelser mot barn

Per-Willy Amundsen er justispolitisk talsperson for Fremskrittspartiet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Fremskrittspartiet får flertall i Stortinget for et forslag om å fjerne foreldelsesfristen for alle typer seksualforbrytelser mot barn.

Det er klart etter et møte i justiskomiteen i Stortinget tirsdag.

I forslaget bes regjeringen om å fjerne foreldelsesfristen for alle typer seksualforbrytelser mot barn. Frp får flertall for forslaget med støtte fra Ap, Sp og SV.

Frps justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen begrunner forslaget med at det ofte går lang tid fra et overgrep skjer, til en anmeldelse blir levert. Han viser til en nyhetssak fra NRK i vinter der det kom fram at det i gjennomsnitt er snakk om en forsinkelse på 17 år.

– Det betyr at i svært mange tilfeller er saken foreldet, sier Amundsen til NTB.

– Kunstig skille

Situasjonen i dag er at foreldelsesfristen kun er fjernet for de mest alvorlige seksualforbrytelsene, som voldtekt og seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.

Et kunstig skille, mener SVs Petter Eide.

– Det skal ikke være mulig for en overgriper å gjemme seg bak en foreldelsesfrist når en sak kommer opp etter mange år, sier Eide.

– Det er ikke logisk slik det er i dag, at vi skal ha foreldelsesfrist på seksualforbrytelser når vi samtidig vet at mange av disse sakene ikke kommer opp før det er gått mange år.

Rettssikkerhet for barn

Justiskomiteens leder Lene Vågslid (Ap) mener en fjerning av foreldelsesfristen vil styrke barns rettssikkerhet.

– Jeg ser ingen gode grunner til å ha foreldelsesfrist for seksualforbrytelser mot barn, sier hun.

Forslaget ser likevel ikke ut til å få støtte fra regjeringspartiene.

Høyre viser i komitéinnstillingen til at Stortinget så sent som i november i fjor ba regjeringen om en helhetlig gjennomgang av foreldelsesreglene for seksuallovbrudd og vold mot barn. Foreldelsesfristen bør etter Høyres syn vurderes i forbindelse med denne gjennomgangen.