Fylkeslag krever Vedum som statsministerkandidat

NTB

Senterpartiets fylkeslag i Rogaland, Finnmark og Vestfold vil at partiet skal gå til valg på at Trygve Slagsvold Vedum er partiets statsministerkandidat.

Rogaland Senterparti har sendt inn et forslag til partiets landsmøte der de går inn for at leder Trygve Slagsvold Vedum skal være Senterpartiets statsministerkandidat ved høstens valg, skriver TV 2.

– Vedum er en mer egnet statsministerkandidat. Han vil nå bredere ut enn både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre. Han vil forene både bygd og by, sier fylkesleder Vidar Nedrebø i Rogaland Senterparti.

Senterpartiets redaksjonskomité skal onsdag behandle forslaget før landsmøtet starter torsdag. Fylkeslagene i Finnmark og Vestfold støtter forslaget.

Også Nationen har tidligere skrevet at fylkestoppene ønsker Vedum som statsministerkandidat.

Vedum har selv nektet å svare på om han vil være statsministerkandidat.

Sentralstyret i Sp har i et utkast til uttalelse anbefalt landsmøtet ikke å omtale spørsmålet om hvem som skal være partiets foretrukne statsminister.