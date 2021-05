Vårt Land-måling: Rødt over sperregrensen, MDG faller

NTB

MDG faller 1 prosentpoeng til 2,6 prosent på Vårt Lands partimåling for mai. Samtidig havner Rødt godt over sperregrensen med en oppslutning på 4,9 prosent.

Dette er en oppgang på 1,2 prosentpoeng fra forrige måned. Målingen er utført av Norstat for Vårt Land.

For MDG er oppslutningen den laveste på denne målingen siden oktober 2018.

Partisekretær Torkel Vederhus omtaler det som «en dårlig enkeltmåling, som jeg tar med en klype salt».

– Vi vet at miljø fortsatt er den viktigste enkeltsaken for folk og at en av tre mener MDG har best miljøpolitikk. Vi har aldri ligget bedre an på snittet av målingene før et stortingsvalg, aldri hatt så mange medlemmer og frivillige, sier han til Vårt Land.

For de øvrige partiene er oppslutningen som følger: SV 7,5 (+0,1), Ap 25,0 (-0,6), Sp 16,2 (-1,6), KrF 3,6 (-0,2), Venstre 2,7 (-0,4), Høyre 23,7 (+1,9) Frp 9,9 (-0,1) og andre 4 (+0,8).

Hvis målingen hadde vært valgresultat, ville Ap, Sp og SV ha fått. 92 mandater og flertall på Stortinget.

Målingen er gjennomført fra 18. til 25. mai og har 967 respondenter. Feilmarginen er mellom 1,1 og 3,4 prosentpoeng, og som vanlig størst for de største partiene.