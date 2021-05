Sterke reaksjoner på at Lukasjenko tvang ned fly

Norge er blant 29 land som fordømmer stenging og forstyrrelser i internett-tilgangen i Hviterussland etter valget i august, der president Aleksandr Lukasjenko ifølge landets valgkommisjon fikk over 80 prosent av stemmene. Opposisjonen og EU mener valget er ugyldig. Foto: TUT.by via AP / NTB

NTB

De internasjonale reaksjonene er sterke etter at Hviterusslands president skal ha beordret et Ryanair-fly til å lande i Minsk for å pågripe en opposisjonell.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki kaller det «statlig terrorisme».

– Jeg fordømmer på det sterkeste pågripelsen av Raman Pratasevitsj begått av hviterussiske myndigheter som kapret et passasjerfly fra Ryanair. Dette er en forkastelig statlig terrorhandling, skriver han på Twitter.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen krever at Pratasevitsj umiddelbart må løslates og skriver på Twitter at det er fullstendig uakseptabelt å tvinge Ryanair-flyet ned i Minsk.

Det norske utenriksdepartementet sier til NTB at de jobber med en uttalelse.

– Fullstendig uakseptabelt og hensynsløs oppførsel

Det tyske utenriksdepartementet krever en umiddelbar forklaring fra hviterussiske myndigheter på pågripelsen av Pratasevitsj, mens den svenske utenriksministeren Ann Linde sier at meldingene om at et sivilt fly ble tvunget ned for å pågripe Pratasevitsj er svært bekymringsfullt.

– Fullstendig uakseptabelt og hensynsløs oppførsel, skriver hun på Twitter.

Litauens president Gitanas Nauseda reagerer sterkt på pågripelsen og anklager regimet til Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko for å stå bak.

– Regimet står bak den avskyelige handlingen. Jeg krever at Roman Protasevic løslates med en gang, skriver Nauseda på Twitter.

Ryaniar bekrefter omdirigering av fly



Ryanair bekrefter at et av deres passasjerfly ble omdirigert til å lande i Hviterussland søndag og sier det var en hendelse utenfor deres kontroll.

Flyet var på vei fra Aten til Litauens hovedstad Vilnius da besetningen om bord fikk beskjed fra hviterussiske myndigheter om en mulig sikkerhetstrussel om bord, og det ble omdirigert til å lande på en flyplass nær Minsk, sier Ryanair i en uttalelse.

– Ingenting ble funnet, legger flyselskapet til.

– Ryanair har varslet relevante nasjonale og europeiske sikkerhetsbyråer, og vi beklager på det sterkeste overfor alle berørte passasjerer fro denne beklagelige forsinkelsen som var utenfor Ryanairs kontroll, står det videre i uttalelsen.

Flyet skulle i 18-tiden fortsette ferden mot Vilnius.

Søreide: Sjokkerende at passasjerfly ble tvunget ned i Minsk



Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier det er sjokkerende at et passasjerfly ble tvunget til å lande i Minsk, og at en opposisjonspolitiker pågrepet.

– Det er sjokkerende og totalt uakseptabelt at det hviterussiske regimet tvinger et passasjerfly ned i Minsk for å arrestere en regimemotstander. Raman Pratasevitsj må løslates umiddelbart, sier utenriksminister Søreide i en uttalelse sendt til NTB.