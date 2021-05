Stortingspolitiker (Ap) sier fra seg vaksinen sin – vil gi den til lærer

NTB

Torstein Tvedt Solberg (Ap) kaller det hårreisende å prioritere stortingspolitikerne i vaksinekøen og avstår fra sin dose. Det samme gjør Rødts Bjørnar Moxnes.

– Jeg vil rett og slett avstå fra min vaksine. Jeg synes den bør gå til en lærer eller ansatt i skole eller barnehage, sier Solberg til NTB.

Han påpeker at når inntil 500 personer som omtales som samfunnskritisk nøkkelpersonell i Stortinget, regjeringen, Slottet og Høyesterett får snike i køen, har regjeringen åpnet for prioritering av ulike samfunnsgrupper.

– Jeg synes det er rart at regjeringen nå åpner ballet for å prioritere grupper, men at man da ser bort fra ansatte i skoler og barnehager, sier Solberg.

Han får støtte fra partileder Bjørnar Moxnes i Rødt.

– Det er mange andre grupper i samfunnet som er mer utsatt for smitte enn politikere, blant annet lærere og barnehageansatte, sier Moxnes til VG.

Nøkkelpersoner

Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil gi fra seg sin vaksine. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helsedepartementet sier til NTB at det ikke er noen tvil om at vaksineringen er frivillig.

– Grunnen til at vi nå skal vaksinere 500 personer er fordi de er nøkkelpersonell i håndteringen av pandemien, og for å sikre at demokratiet og samfunnet fungerer.

– Når det gjelder om lærere, og eventuelt andre yrkesgrupper, skulle prioriteres har FHIs råd vært at de ikke skulle det. Det kunne komplisere vaksineringen i kommunene, og i verste fall utsette den, sier Korkunc.

– Lærere er heller ikke ekstra utsatt for smitte, med unntak av områder med mye smitte over lang tid. Disse områdene har vi prioritert gjennom en sterkere geografisk omfordeling.

Saliba understreker at vaksinestrategien er fastlagt.

– Forholdsregler

Det er nettopp mulighet til å beskytte seg selv Solberg mener er en viktig grunn til ikke å prioritere den gruppen regjeringen har gjort. Han er ikke redd for at personer i samfunnskritisk ikke skal kunne utføre oppgavene sine.

– Det er en god og vanskelig problemstilling, men vi har håndtert pandemien godt. Det har vært tett og godt med møter. Jeg har heller ikke sett at det har stoppet veldig opp i rettssystemet, sier han

– Vi har tatt forholdsregler, med pleksiglass og sprit. Vi har kuttet ut unødvendig besøk. Vi har muligheter til å ta de forholdsreglene som er nødvendig, legger han til.

Viser til Israel

Helseminister Bent Høie sa til NTB fredag at gruppen er utarbeidet av justisdepartementet. Den er basert på det som ligger i beredskapsplanene.

– Rollene må fungere uavhengig av krise. De fleste i risikogruppene er vaksinerte, da mener vi at vi kan gjøre dette, sier han.

– Når det gjelder skole og barnehage ser vi at det ikke innebærer større risiko, med unntak av dem som jobber i de områdene med høy smitte over tid. Disse vil uansett bli veldig raskt vaksinert, sier Høie.

Han peker på at ny kunnskap fra Israel, der en stor andel av befolkningen er vaksinert, viser at det er lite smitte fra barn til voksne.

– Barn i Israel er ikke beskyttet, men smitten synker like kraftig som blant voksen, understreker han.

– Mest mulig normal hverdag

Tvedt Solberg er tydelig på at prioriteringen burde kommet for en god stund siden.

– Da kunne flere vært vaksiner før sommerferien, sier han.

– Men selv med de mest optimistiske scenarioene vil det være vaksinering utøver høsten. Det viktig at man kan planlegge for mest mulig normal hverdag etter sommeren, mener han.

– Du sier at dere ønsker å prioritere grupper, er det noen andre grupper du vil ha fram i vaksinekøen?

– Man kan ikke si til et barn at det må holde en meter avstand

– For min del handler det mest om skole og barnehage. Det er også andre grupper som har stått i fronten, men som har fått andre gode tiltak. Lærere og ansatte i skoler og barnehager har hatt en vanskelig hverdag. Det er en stor smittefrykt der ute. Lærer kan ha alt fra 50 til 100, noen 200 nærkontakter i løpet av en dag.

– Vi som samfunn har bestemt oss for å skjerme barn og unge. Da er de ansatte nøkkelen. Dessuten er lærerne en yrkesgruppe som ikke kan skjule seg bak pleksiglass. Man kan ikke si til et barn at det må holde en meter avstand, påpeker Solberg.

Statssekretær Saliba er enig at akkurat dette er uheldig.

– Det er mange pandemien har fått konsekvenser for. FHIs vurdering er å ikke prioritere enkelte yrkesgrupper. Vi mener det beste for hele landet er å få slutt på pandemien.