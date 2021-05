Molde-ordføreren kritisk til å gi fra seg vaksiner

– Jeg skjønner vurderingen av at Oslo-området har vedvarende høy smitte, men det dette betyr er at våre utsatte grupper får vaksine etter russen på det sentrale Østlandet, sier ordfører i Molde, Torgeir Dahl (H). Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Ordfører Torgeir Dahl (H) i Molde er kritisk til at kommunen må gi fra seg vaksiner til Oslo og kommunene rundt.

Han mener det vil gå utover helsepersonell og risikogruppene i Molde, melder NRK.

I alt 24 kommuner på Østlandet får rundt 60 prosent ekstra doser i juni, mens 300 kommuner må gi fra seg. De siste 23 kommunene slipper å gi.

Dahl reagerer på at beskjeden om at de må gi fra seg doser, kommer så tett opp mot sommeravviklingen.

– Kritikkverdig



– Det betyr veldig mye. De som jobber med vaksine, er slitne, og nå må de kaste planene. Jeg synes det er vanskelig å forsvare det, derfor går jeg ut og sier at jeg synes det er kritikkverdig, sier Dahl.

Han synes også at det er alvorlig at Molde kommune ennå ikke har fått vaksinert alle de utsatte gruppene før de i juni vil få et nedtrekk på over en tredel av dosene kommunen skulle ha fått.

– Norge er mer enn det sentrale Østlandet

– Jeg skjønner vurderingen av at Oslo-området har vedvarende høy smitte, men det dette betyr er at våre utsatte grupper får vaksine etter russen på det sentrale Østlandet, sier ordføreren.

Det vakte oppmerksomhet da Dahl i februar kritiserte byrådet i Oslo for måten de har håndtert pandemien på.

– Jeg er forberedt på at det samme kan skje, fordi vi taler for litt andre interesser. Vi må tale for vår befolkning, Norge er mer enn det sentrale Østlandet, sier ordfører Torgeir Dahl.