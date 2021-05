Biden forventer snarlig nedtrapping i Gaza-krigen

USAs president Joe Biden under et møte i Det hvite hus tidligere denne måneden. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

USAs president Joe Biden forventer en betydelig nedtrapping med sikte på våpenhvile. Men Gaza-operasjonen fortsetter, ifølge Israels statsminister.

Oppfordringen om nedtrapping kommer etter ti dager med krigshandlinger mellom Israel og palestinske Hamas. Minst 227 mennesker, blant dem 64 barn, er drept på Gazastripen, mens 12 mennesker er drept i Israel, blant dem to barn, ifølge myndighetene.

Onsdag kom Biden med den tydeligste offentlige uttalelsen så langt der USA ber Israel trappe ned.

Presidenten har bedt statsminister Benjamin Netanyahu om å bevege seg på «veien mot til våpenhvile», ifølge Det hvite hus.

Biden forventer «en betydelig nedtrapping» allerede onsdag, men Bidens talsperson vil ikke si hva USA vil gjøre dersom det ikke skjer.

Offensiven fortsetter

I en Twitter-melding etter samtalen med Biden sa Netanyahu at operasjonen mot Gaza skal fortsette til Israel har nådd sitt mål, nemlig ro og sikkerhet for Israels befolkning.

Biden er under press fra en voksende del av sitt eget parti i USA for å innta en hardere linje, og telefonsamtalen med Netanyahu onsdag var den fjerde siden Gaza-krigen brøt ut 10. mai.

Inntil nå har Biden unngått å legge direkte eller offentlig press på Israel om en våpenhvile. I stedet har Biden-administrasjonen sagt at de har drevet med et «stille, intensivt» diplomati.

USA har blokkert flere forsøk fra blant andre Norge i FNs sikkerhetsråd på å samles om en felles uttalelse om konflikten. Samtidig er stadig flere sivile blitt drept i israelske luftangrep mot Hamas-mål på den tett befolkede Gazastripen, og rakettene fra Hamas har fortsatt å hagle mot Israel.

Avviste våpenhvile

Så langt har ingen av forslagene fått støtte fra USA, som har vetorett i Sikkerhetsrådet. Tirsdag opplyste Frankrike at de har utarbeidet et forslag til resolusjon i Sikkerhetsrådet om våpenhvile. Også det avviser USA, ifølge en talsperson ved den amerikanske FN-delegasjonen.

Tidligere kom det flere tegn på at en våpenhvile kunne være i emning, mens diplomater jobbet på høygir.

Både israelske kilder og Hamas har imidlertid avvist at en våpenhvile er nær forestående.

Netanyahu sa onsdag at Israel ser etter det riktige tidspunktet for en våpenhvile, men har ikke antydet at det vil skje umiddelbart.

En israelsk artillerienhet skyter mot mål på Gazastripen ved den israelske Gaza-grensen, tirsdag 18. mai 2021. (AP Photo / Tsafrir Abayov) Les mer Lukk

Avskrekking

Egypt er blant dem som uten hell har forsøkt å mekle fram en stans i krigen. Hamas-representanter har antydet offentlig at de vil fortsette rakettangrepene mot Israel så lenge de israelske luftangrepene fortsetter.

– Det er to måter du kan håndtere dem på. Du kan enten nedkjempe dem, det er alltid en mulighet, eller du kan avskrekke dem. Akkurat nå bruker vi makt for å avskrekke dem, men jeg må si at vi ikke vil utelukke noe, sa Netanyahu til en gruppe diplomater onsdag.

Overfor dem ville han ikke utelukke muligheten for å gjenerobre Gazastripen.

Tett befolket

De israelske luftangrepene har vært rettet mot Hamas' ledere og forsyningstunneler på Gazastripen, som er 365 kvadratkilometer stort og huser over 2 millioner innbyggere.

Gazas infrastruktur, som fra før er svekket gjennom en 14 år lang blokade, har lidd kraftig under bombeangrepene. Det er mangel på medisinsk utstyr, vann og drivstoff til elektrisitet.

Splittelser i USA

Bidens håndtering av saken har blottlagt splittelser mellom Biden og proisraelske demokrater på den ene siden, og et voksende antall demokratiske kongressmedlemmer som tar til orde for en våpenhvile, på den andre.

På en tur til Dearborn utenfor Detroit i Michigan tirsdag ble Biden konfrontert av Rashida Tlaib – den første kvinnen med palestinsk bakgrunn i Kongressen. Hun sa at palestinerne trenger beskyttelse mot Israel.

I Dearborn, der nesten halvparten av befolkningen har arabisk bakgrunn, ble Biden møtt av demonstranter da han skulle besøke en bilfabrikk.

I sin tale på Ford-fabrikken sa Biden at han ber for Tlaibs familie på Vestbredden.