Høyre går inn for salg av sterkøl i butikk

Høyre går inn for at alkohol opp til 8 prosent skal kunne selges på butikk. Dette bildet viser ølflasker på Vinmonopolet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Høyres landsmøte har stemt for et forslag om å tillate salg av drikke med alkoholinnhold opp til 8 prosent i dagligvarebutikker.

Det var i forkant av landsmøte lagt inn en dissens på det nye programpunktet, men landsmøtet endte opp med å støtte innstillingen fra flertallet i programkomiteen.

Høyre går også inn for å liberalisere alkoholpolitikken på flere andre punkter, blant at åpningstidene for alkoholsalg skal utvides og forbudet mot å drikke alkohol på offentlig sted fjernes.