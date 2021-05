Fallende popularitet for Solberg hjemme i Hordaland

NTB

Antallet hordalendinger som ønsker seg Erna Solberg (H) som statsminister også etter høstens valg er kraftig redusert fra 54,6 prosent i mars til 46,6 i mai.

Samtidig går antallet som ønsker seg Ap-leder Jonas Gahr Støre som statsminister opp fra 29,5 til 28,9 prosent på Sentios ferske måling for Bergensavisen. Trygve Slagsvold Vedums (Sp) oppslutning synker fra 15,9 til 14,5 prosent.

– Folk ser det som det lite realistisk at Vedum blir statsminister, og forlater ham til fordel for Støre. De bare forholder seg til realitetene, som er at støttepartiene i SV og MDG vil peke på Støre, sier Terje Sørensen, TV 2s valgekspert, til avisa.

Han påpeker at Solbergs oppslutning fremdeles er vesentlig bedre enn Høyres.

– Det viser alle målinger, hun er deres absolutt sterkeste kort og henter mange stemmer fra andre partier, sier Sørensen.

Målingen er tatt opp av Sentio mellom 7. og 11. mai. Til sammen 1.000 personer er intervjuet.