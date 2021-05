Høyre vil ha eksportløft for IKT-næringen neste periode

Statsminister Erna Solberg tok til orde for et eksportløft for IKT-næringen fredag under åpningen av Høyres landsmøte. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Under åpningstalen til Høyres landsmøte fredag sa partileder Erna Solberg at partiet skal jobbe for et eksportløft for IKT-næringen i neste periode.