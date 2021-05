Actis: – Høyre er i utakt med folket

Statsminister Erna Solberg tok til orde for et eksportløft for IKT-næringen fredag under åpningen av Høyres landsmøte.

Organisasjonen Actis mener Høyre bommer på folkemeningen hvis partiet går inn for å liberalisere alkoholpolitikken.

Høyres landsmøte skal denne helgen behandle en rekke forslag til endringer i alkoholpolitikken.

Samlet sett vil disse endringene utgjøre en «dramatisk endring» i Høyres alkoholpolitikk, mener rusfeltets samarbeidsorganisasjon Actis.

– Mer tilgjengelig alkohol er ikke et folkekrav, snarere tvert imot. Vi håper landsmøtet lytter til folket og stemmer nei til alkoholforslagene, sier generalsekretær Pernille Huseby.

Spørreundersøkelse

Organisasjonen har fått Opinion til å gjennomføre en spørreundersøkelse for å teste stemningen i folket. Den viser ifølge Actis at flertallet av de spurte er mot flere av liberaliseringene som Høyre ventes å gå inn for.

– Forslagene fra Høyres programkomité er i utakt med befolkningen, sier Huseby i en pressemelding.

– Nordmenn vil ikke ha en mer liberal alkoholpolitikk, de vil ha en ansvarlig politikk som setter hensynet til sårbare mennesker først, selv om det innebærer noen begrensninger for den enkelte, sier hun.

Åpningstider

Høyre-landsmøtet ventes blant annet å gå inn for å utvide åpningstidene for alkoholsalg både på Vinmonopolet og i butikk. I spørreundersøkelsen sier flertallet at de vil beholde åpningstidene som i dag.

I alt 68 prosent av de spurte sier de er helt eller noe enig i at Vinmonopolet bør beholde dagens åpningstider.

Samtidig er 57 prosent helt eller noe enig i at dagens salgstider i butikk bør beholdes.

Høyre ventes også å gå inn for å fjerne forbudet mot å drikke alkohol på offentlig sted. I spørreundersøkelsen fra Actis sier 64 prosent av de spurte at de er helt eller noe enig i at dette ikke bør tillates.

Dissens

Høyre har derimot vært splittet om salg av drikke med et alkoholinnhold opp til 8 prosent i butikk.

Et mindretall i Høyres programkomité har gått inn for å stryke dette punktet fra Høyres nye partiprogram. Saken kommer opp til votering senere torsdag.

Stortingspresident Tone W. Trøen tilhører mindretallet på tre i programkomiteen som sier nei til sterkere alkohol i butikker.

– Jeg er veldig sterkt mot det. Det ville rokke ved Vinmonopolets stilling, kan utfordre vår EØS-rettslige begrunnelse for å ha et monopol, og det vil kunne gjøre at småskalaprodusenter vil kunne miste den kostnadsfrie markedsadgangen de har i dag til Vinmonopol i hele Norge, sier Trøen.

– Dette er en viktig kamp på landsmøtet. Jeg skal bruke innlegget mitt på det.

I spørreundersøkelsen fra Actis sier 60 prosent av de spurte at de er helt eller noe enig i at alkohol over 4,5 prosent kun bør selges på Vinmonopolet, som i dag.

Forsvarer utvidet åpningstid

Trøen avviser derimot at det å Vinmonopolets åpningstid og la butikker selge øl til sent på kveld er en liberalisering av norsk alkoholpolitikk.

– Det er å tilpasse den til folks hverdag, sier Trøen.

Andre forslag som landsmøtet ventes å gå inn for, er:

* redusere særavgifter på enkelte grensehandelsutsatte varer

* utvide muligheten lokale produsenter av alkoholholdige drikkevarer har til å selge varene sine til besøkende

* tillate alkoholservering ved internasjonale mesterskap og ved kamper i regi av eliteklubber.