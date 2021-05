SV større enn Frp på ny måling

NTB

Sammen med MDG og Rødt har de tre rødgrønne partiene 109 mandater på en ny meningsmåling fra Opinion. For første gang er SV større enn Fremskrittspartiet.

9,3 prosent for SV og 8,7 prosent for Frp, viser målingen for FriFagbevegelse, Dagsavisen, og ANB. SV rykker fram med 1,5 prosentpoeng, mens Frp faller med 0,7.

– Trenden har vært tydelig etter landsmøtet vårt. Pila peker opp. Det er veldig gøy og inspirerende, sier SV-leder Audun Lysbakken til FriFagbevegelse.

Målingen viser også en sterk framgang for Arbeiderpartiet, som rykker fram med 2,5 prosentpoeng. Med 25,6 prosent av velgerne er partiet klart størst i landet, foran Høyre på 22 prosent.

– Dette er tall som viser at et skifte til høsten er mulig. Det er tall som viser at Ap er i god utvikling, men at vi også har muligheter til å vokse videre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Støres foretrukne regjeringsalternativ med Ap, Senterpartiet og SV har 94 mandater på meningsmålingen, tross at Senterpartiet faller med 2,7 prosentpoeng til 16,3 prosent.

Målingen er tatt opp av Opinion mellom 4. og 10. mai og er basert på 970 telefonintervjuer.

For øvrige partier er oppslutningen som følger:

MDG 5 (-0,7)

Rødt 4,4 (0,3)

KrF 4,1 (1,1)

V 3,3 (0)

Andre 1,4 (-1,6).