Dette er Erna Solbergs plan for å vinne valget

NTB

– Vi har absolutt ikke gitt opp. Vi har tenkt å kjempe til stemmelokalene stenger, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

Solberg skisserte tre områder som blir Høyres hovedsatsinger i valgkampen, da hun mandag morgen inviterte til pressekonferanse før partiets landsmøtet denne helgen.

Høyre vil:

* Skape flere jobber, inkludere flere i arbeidslivet.

* Jobbe for det partiet kaller pasientens helsetjeneste – med særlig vekt på psykisk helse og rusbehandling.

* Satse på skolen som gir unge den nødvendige ballast videre i livet. Styrke kvalitet, sørge for at flere gjennomfører skoleløpet.

Helheten viktigst

Høyres styrke er helheten fremfor en mer rendyrket satsing på hjertesaker, mener Solberg.

– Det er helheten som gir resultater, sier Solberg til NTB.

Hun vedgår at det er lettere å se forskjell på det hun kaller enkeltsakspartier enn de tradisjonelle styringspartiene. Men hun er uenig i at velgerne kan få vanskeligheter med å skille Høyre fra Arbeiderpartiet.

– Arbeiderpartiet har bevegd seg mot venstre, det har de selv erklært i forbindelse med landsmøtet sitt. De er nå monomant ideologisk imot private tilbud på en rekke områder, sier Solberg, og fortsetter:

– De har sluttet å snakke om de nye digitale næringene. De snakker bare om industrien. Vi er for å jobbe mye med industrien. Men vi skal ha masse små og mellomstore bedrifter rundt om i landet, sier hun.

– Preges av pandemien

Høyres digitale landsmøte holdes fra fredag til søndag. Solberg sier det blir godt å konsentrere seg om andre temaer enn pandemi, og hun ser fram til å løfte blikket og snakke om politiske satsinger for de neste fire årene.

Selv om det nok var et ønske om å ha en friskere programprosess, blir nok landsmøtet også preget av pandemien, erkjenner hun. Prioriteringene på kort sikt må bli å reparere skadene, og da blir det mindre rom til annet.

– Men noen av de viktigste spørsmålene er de samme etter pandemien som før pandemien. Norge skal bli mer oljeuavhengig, vi skal ha mer konkurransekraft, vi skal ha flere private jobber, og vi skal ha flere i jobb, sier Solberg.

Vil slåss til valglokalene stenger

Høyre er et parti som både er stolt og sultent, erklærer partilederen. En rekke meningsmålinger gjennom våren levner dagens regjering liten mulighet for å få flertall, men Solberg er ikke synlig bekymret.

– I utgangspunktet er situasjonen vår ganske lik den i 2017. Mange spådde at det ikke ble gjenvalg på en borgerlig regjering, sa hun på pressetreffet tirsdag.

En forskjell fra valgkampen fra fire år siden er at Fremskrittspartiet har gått ut av regjeringen, og har erklært at partiet ikke vil støtte en regjering de selv ikke er del av. Solberg erkjenner at det er litt andre tyngdepunkt enn forrige gang.

– Vi har absolutt ikke gitt opp. Vi har tenkt å slåss til stemmelokalene stenger.

Mange forslag

Linda Hofstad Helleland har ledet programarbeidet gjennom to år. Etter at siste programutkast ble lagt fram, er det kommet inn over tusen forslag.

– Det viser at det er et voldsomt engasjement og et ønske om politikkutvikling, at det er nye ideer ute i partiorganisasjonen. Det lover godt, sa hun på pressekonferansen.

Men ifølge Helleland har coronapandemien også ført til at det er blitt mindre «rock & roll» i partiprogrammet enn programkomiteen først så for seg.

– Vi innså at det som det var behov for, var fortsatt trygg styring.