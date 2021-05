Siv Jensen til Frp-landsmøtet: – Morn'a Jensen

NTB

Tårene rant da nyslått Frp-leder Sylvi Listhaug tok farvel med forgjengeren Siv Jensen på partiets landsmøte.

– Dette er veldig rart. Jeg vil takke deg for den fantastiske jobben du har gjort, sa Listhaug med grøtete stemme da hun for åpne kameraer takket Siv Jensen av som partileder lørdag kveld.

På grunn av koronapandemien holdes årets landsmøte som et digitalt nettmøte med et minimum av personer samlet. Deler av sentralledelsen var likevel til stede og foruten den nyvalgte lederen takket flere av dem Siv Jensen for innsatsen.

– Jeg håper du får en fantastisk reise videre, sa hun og føyde til at Frp kommer til å ha Jensen som støttespiller videre.

I bakgrunnen måtte landsmøtedirigent Morten Wold tørke tårene.

En tid for alt

– Dette er en dag jeg både har gruet og gledet meg til, svarte Siv Jensen.

– Det har vært et kjempestort privilegium å få lov til å lede dette partiet. Men det er en tid for alt, sa hun og føyde til at det kun gjensto én ting å si:

– Morn'a Jensen!

– Veldig glad

Etter at kameraene var slått av og den profesjonelle kameraproduksjonen var avsluttet, var det en lettet og rørt Siv Jensen som sammen med den nye ledelsen stilte opp for fotografering.

– Hva føler du nå?

– Jeg er veldig glad. Jeg ser at partiet har fått seg en fantastisk ledelse og godt sentralstyre og i morgen blir det et nytt partiprogram. Jeg tenker dette er et godt utgangspunkt for en lang valgkamp, sier Siv Jensen til NTB.

Hjertet blir i Frp

Etter kampvoteringen som oppsto for å få flere kvinner inn i sentralstyret, sier Jensen at den nyvalgte lederen Sylvi Listhaug får med seg et sterkt lag.

– Det er et sterkt og godt sentralstyre med erfarne politikere som sammen vil bidra til å trekke lasset for partiet framover. Partiet er i svært gode hender, sier hun.

Hun understreker at hennes eget engasjement og interesse for partiet ikke vil endre seg, selv om hun forlater roller som leder etter 15 år.

– Jeg har ikke tenkt å snu ryggen til Fremskrittspartiet. Jeg har bare ikke tenkt å være leder og veldig aktiv politiker. Men hjertet mitt er i Fremskrittspartiet, sier Jensen og går mot døra.