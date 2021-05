Bush er bekymret for republikanernes fremtid – frykter partiets død

Tidligere president George W. Bush og advarer mot utviklingen han ser i sitt eget parti. Her er han avbildet under innsettelsen av nåværende president Joe Biden.

Tidligere president George W. Bush advarer mot det han opplever som stadig mer ekskluderende politikk, og frykter at partiet graver sin egen grav.

Som sønn av tidligere president George H. W. Bush er George W. Bush (74) omtrent født inn i Det republikanske parti, og han tjente selv som USAs 43. president i to perioder fra 2001 til 2009.

– Vinner ingenting

Bush er en klassisk republikaner og gikk nylig ut og kritiserte retningen hans eget parti har tatt under og etter Donald Trumps presidentperiode.

– Å ta partiet i en hvit angelsaksisk retning vinner oss ingenting, sa Bush i et podcastintervju med The Dispatch.

Medlem av Representantenes hus Marjorie Taylor Greene viser fram et sort munnbind med teksten «stop the steal!».

Nylig gikk republikaner og medlem av Representantenes hus Marjorie Taylor Greene ut og lanserte en ny «Amerika først»-gruppe bestående av konservative folkevalgte. Gruppens slagord er «en felles respekt for angelsaksiske politiske tradisjoner», og skal ifølge CNN støtte opp om flere konspirasjonsteorier, blant annet at presidentvalget i 2020 var rigget.

Bush tror ikke valget var rigget og advarer mot retorikken og politikken den nye gruppen fremmer.

– Hvis det republikanske partiet skal stå for eksklusivitet – du vet, det pleide å være country clubs (private klubber, typisk golfklubber, red.anm), nå er det tilsynelatende White Anglo-Saxon Protestantism – så taper de, sier Bush.

Splid i partiet

Det er usikkert om partiet, som i stor grad har stilt seg bak tidligere president Donald Trump, vil ta Bush’ advarsel på alvor. Nylig ble den tidligere presidentkandidaten og profilerte republikaneren Mitt Romney stemplet som «forræder» og «kommunist» for sin kritikk av Donald Trump.

– Jeg legger ikke skjul på at jeg ikke var fan av vår tidligere presidents karakterttrekk, sa Romney, ifølge flere amerikanske medier, deriblant CNN.

Romney har siden den første riksrettssaken i 2019 vært tydelig på hans mening om Donald Trump som politiker, og er den eneste republikaneren som stemte for å dømme ham i begge riksrettssakene. Dette ble ikke tatt godt imot av Romneys parti, og da han entret podiet under republikanernes delstatsmøte i Utah forrige helg ble han møtt med buing og skjellsord.

– Legg til side den ekstreme retorikken

Romney var det republikanske partiets presidentkandidat i 2012, men tapte valget til Barack Obama, og deler flere av Bush’ bekymringer for retningen partiet har tatt under Trump-perioden. Bush har blant annet stilt seg kritisk til partiets harde innvandringspolitikk, og i april ba ham Kongressen ta avstand fra det han opplever som ekstrem retorikk.

– Kongressen må legge til side den ekstreme retorikken når de omtaler innvandring. Jeg foreslår at man omtaler flyktninger og innvandrere på en mer respektfull måte, sa Bush til CBS i april.

Peker på 1920-tallet

I dette huset i Midland i Texas vokste George W. Bush opp. Han setter pris på å ha vokst opp tett på innvandrermiljøet i den amerikanske delstaten.

Bush, som er oppvokst og bor i delstaten Texas, har i flere år fremsnakket delstatens innvandrermiljø, og samtidig påpekt behovet for en bedre migrasjonspolitikk. Bush setter pris på å ha vokst opp tett på innvandrermiljøene og tror mangel på erfaring og møte med innvandrere har ført til voksende fremmedfrykt blant amerikanere.

– Jeg har studert Know Nothing-bevegelsen, som var sterkt imot innvandring, og hva den strenge innvandrerpolitikken på 1920-tallet medførte. Vi hadde ingen innvandrere, bortsett fra i grenseområdene i Texas. Her kom det stadige innvandrere over grensen for å hjelpe til med gårdsdrift. Uten innvandrermiljøene hadde økonomien i disse områdene vært langt dårligere, sier Bush til The Dispatch.

Bush ber republikanerne ta avstand fra det han beskriver som «isolerende, proteksjonistisk innvandrerkritisk» politikk.