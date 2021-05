Svenske borgerlige partier tar Sverigedemokraterna inn i varmen

NTB

Et nytt borgerlig firkløver som også inkluderer Sverigedemokraterna, har for første gang lansert et felles forslag i Sverige.

Helgens nyhet vil kunne få store konsekvenser for valget neste år hvis det innebærer at de fire partiene også er klare til å samarbeide om andre saker. Og det tror analytikere at det gjør.

I første omgang har Moderaterna, Liberalerna og Kristdemokraterna gått sammen med Sverigedemokraterna om et forslag til strengere innvandringspolitikk.

Det anses som en stor seier for Sverigedemokraterna, som ingen andre svenske partier har villet samarbeide med før nå.

– Dette er en kraftfull manifestasjon fra den nye konservative blokken i et spørsmål som kommer til å bli sentralt i valgkampen, sier statsviteren Marja Lemne til nyhetsbyrået TT.

Sverige holder valg på ny riksdag i september neste år.

Høy symbolverdi

En annen ekspert peker på at det ikke er forslaget i seg selv som er viktig, men symbolverdien:

– For Sverigedemokraterna er symbolverdien det viktige, at man får til et slikt samarbeid med disse tre partiene, og at det er om innvandringspolitikken man blir enige, sier statsviteren Andreas Johansson Heinö ved den borgerlige tankesmia Timbro.

Innstrammingene i innvandrings- og asylpolitikken som de borgerlige har lagt fram i fellesskap, er ikke spesielt radikale. I stedet gjenspeiler de den politikken som de mer moderate partiene har stått for lenge.

Da forslaget ble lansert, passet Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson på å understreke at han gjerne skulle gått mye lengre, men at kompromisset er et viktig første skritt.

Forslagene ligner dessuten på den politikken Socialdemokraterna selv står for, men som statsminister Stefan Löfven ikke kan gjennomføre fordi hans regjering er avhengig av å samarbeide med partier med en mer liberal flyktningpolitikk

Høyt spill

Også Marja Lemne mener at SD har grunn til å være svært fornøyd, men hun er mer usikker på konsekvensene for Liberalerna.

Liberalerna har sammen med Kristdemokraterna de to siste årene fungert som støtteparti til den rødgrønne mindretallsregjeringen. Men for to måneder siden varslet partileder Nyamko Sabuni at hun vil avvikle samarbeidet fra høsten av.

Splittelsen internt har imidlertid vært stor i partiet, som kan sammenlignes med norske Venstre, og den utstrakte hånden til Sverigedemokraterna er et høyt spill for et parti som har ligget svært dårlig an på meningsmålingene i lang tid.

Tidligere var også Centerpartiet en del av det borgerlige samarbeidet i Sverige, men i januar 2019 skiftet partiet linje og besluttet å støtte Löfvens regjering.

Med den nye omdreiningen i svensk politikk får partileder Annie Lööf en ny mulighet til at vise at Centern står for en annen innvandringspolitikk enn resten av høyresiden, men konsekvensene er likevel uvisse.

Dilemma

Socialdemokraterna kan på sin side havne i et dilemma hva angår holdningen til Sverigedemokraterna ettersom partiet står for mye av den samme innvandringspolitikken som Sverigedemokraterna er med på å foreslå. Dermed kan det bli vanskelig å fordømme Sverigedemokraterna i andre spørsmål.

Diskusjonen om hvorvidt de andre partiene bør samarbeide med det sterkt innvandringskritiske partiet har gått høyt i flere år i Sverige. Motstanderne viser til at det blant partiets grunnleggere var personer med høyreekstremistiske holdninger.

Ettersom ingen av de andre partiene har villet samarbeide med Sverigedemokraterna, har det vært umulig å stable et borgerlig regjeringsalternativ på beina etter valgene.

Det har åpnet veien for flere sosialdemokratiske mindretallsregjeringer, og når valget holdes høsten 2022 har Löfven vært statsminister i åtte år.