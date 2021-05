Mitt Romney hetset av partifeller da han kritiserte Donald Trump

Mitt Romney var en av syv republikanere som i februar stemte for å dømme Donald Trump under riksrettsprosessen etter stormingen av Kongressbygningen 6. januar.

Ble stemplet som «forræder» og «kommunist» under storsamling for republikanere med 2.000 til stede.

Det er ikke første gang den profilerte republikaneren Mitt Romney (74) har hisset på seg partifeller etter å ha uttalt seg lite fordelaktig om ekspresidenten.

Den frittalende senatoren representert en liten fløy i GOP som har våget stå opp mot Trump.

Det har gjort ham mektig upopulær blant mange i partiet, som mener han er illojal og anti-patriotisk.

Stemte for å dømme Trump i riksrett



Romney var dessuten en av syv republikanere som stemte for å dømme Donald Trump under riksrettsprosessen etter stormingen av Kongressbygningen 6. januar.

Denne stemmegivingen hadde ikke partifellene glemt. Derfor ble han møtt med buing og skjellsord fra de mer enn 2000 fremmøtte da han entret podiet under republikanernes delstatsmøte i Utah denne helgen.

– Jeg legger ikke skjul på at jeg ikke var fan av vår tidligere presidents karakterttrekk, sa Romney, ifølge flere amerikanske medier, deriblant CNN.

– Dere kan bue så mye dere vil

Etter hvert ble mishagsytringene så store at Mitt Romney så seg nødt til å avbryte talen, skriver The Guardian. Før han forlot podiet, rakk han å komme med denne kunngjøringen:

– Dere kan bue så mye dere vil. Men jeg har været republikaner i hele mitt liv. Min far var guvernør, min far arbeidet for republikanere som jeg trodde på. Og ja. Jeg kan forstå at noen ikke liker meg. Men jeg uttrykker meg etter hva jeg mener er riktig. Jeg følger min samvittighet. Er dere ikke flaue, spurte Romney, skriver CNN.

Et forslag om å stemme for en kritisk uttalelse mot Romney fikk 798 stemmer mot 711 stemmer. Forslagsstillerne mener Romney skader både konstitusjonen og partiet.

– Trump har gjort skam på valgsystemet og vanæret presidentembetet

Under den andre riksrettshøringen gikk han rett i strupen på Trump.

– President Trump har vært respektløs mot amerikanske velgere, har gjort skam på valgsystemet og vanæret presidentembetet. Jeg er trygg på at vi vil holde fram slik grunnloven krever og fortelle våre støttespillere sannheten, enten de vil høre den eller ikke, sa Romney, ifølge CNNs korrespondent i Det hvite hus, Kaitlan Collins på Twitter.

– Vi er ikke et parti som bare blir ledet av en person

Mitt Romney regnes som en konservativ senator og er tidligere presidentkandidat for det republikanske partiet. Han har ikke lagt skjul på at partiet bør skaffe seg en annen leder frem mot mellomvalget om to år.

Blant de få som tok ham i forsvar, var Maine-senatoren Susan Collins.

– Mitt Romney er en fremragende senator som tjener staten sin og vårt land godt. Vi republikanere må huske at vi er forenet av grunnleggende prinsipper. Vi er ikke et parti som bare blir ledet av en person, minnet hun om.