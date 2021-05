KrF vil ha advarsel på øl-, vin- og spritflasker

NTB

KrF går inn for å merke øl-, vin- og spritflasker på samme måte som røykpakkene.

– Alkohol har enormt store skadevirkninger som koster enkeltmennesker og sivilsamfunn dyrt, skriver KrFs ungdomsparti KrFU i begrunnelsen for forslaget som lørdag ble behandlet på partiets landsmøte.

Et stort flertall i partiet stilte seg bak ønsket om å merke alkohol med informasjon om skadevirkningene, på lik linje som med tobakk.

Stortinget vedtok i 2018 å innføre merking av flaskene med helseadvarsler om alkoholbruk under graviditet og i forbindelse med kjøring, men KrF tar altså dette et skritt lenger med mer generelle advarsler.

I dag er røyk- og snuspakkene merket med tydelige helseadvarsler. Det samme ønsker KrF nå på alkoholholdige drikker. Foto: Vidar Ruud / NTB

I sin nasjonale alkoholstrategi , som kom i mars, har regjeringen allerede varslet at de vil foreslå å innføre krav til advarselsmerking på alkoholholdig drikk. Der spesifiseres det ikke hvilken type varsling det er snakk om.

Vin- og brennevinsleverandørenes forening (VBF) reagerer på KrFs vedtak.

– Jeg håper partiet ikke har glemt at vi er enige om å ha et alkoholmonopol for varer over 4,7 alkoholprosent her til lands, sier generalsekretær Ingunn Jordheim i en kommentar til NTB.

Hun påpeker at Norge har fått lov til å ha Vinmonopolet gjennom et unntak fra EØS-avtalen.

– Har man et monopol, må man i tillegg ikke vedta lover eller regler som krever at visse varer utformes på en bestemt måte for å kunne selges i landet. Det heter teknisk handelshinder og er ikke forenlig med å opprettholde et monopol, sier hun.