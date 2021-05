Støre: – Internasjonal solidaritet er en del av arbeiderbevegelsens DNA

NTB

Ap-leder Jonas Gahr Støre snakket om norsk arbeidsliv, men brukte også mye tid på å se utenfor landets grenser i sin 1. mai-tale lørdag.

I likhet med flere andre sentrale 1. mai-talere mener Støre at Norge står ved et veiskille.

– Utviklingen med økende forskjeller, privatisering og sentralisering har fått pågå for lenge. Høyrekreftene har fått holde på for lenge. De rikeste har blitt tilgodesett for lenge, sier Ap-lederen.

Han snakket om å forsvare den norske modellen under gjenåpningen av det norske samfunnet etter koronapandemien. Mer enn de andre hovedtalerne brukte Støre også tid på å snakke om internasjonal solidaritet.

– Vår forpliktelse gjelder også utenfor landets grenser. 1 mai er arbeidernes dag, og den ble innført som et uttrykk for internasjonal solidaritet, sier Støre.

Han snakket om hvordan koronapandemien sprer seg særlig raskt i land med svakt helsevesen og der folk ikke har råd til å holde seg hjemme.

– I Israel er fem millioner innbyggere fullvaksinert, mens Palestina har fått noen titalls tusen vaksinedoser, sier Ap-lederen.

Støre oppfordret også til protest mot autoritære regimer, deriblant kuppmakerne i Myanmar.