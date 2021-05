KrF med omfattende eldrepakke: Vil gi kontantstøtte til pårørende

KrF vil gjøre det lettere å pleie en syk mor, far eller ektefelle. Blant annet med en kontantstøtteordning. Her tar partileder Kjell Ingolf Ropstad, 2. nestleder Ingelin Noresjø og 1. nestleder Olaug Bollestad en selfie på Eidsvolls plass i Oslo før landsmøtet til KrF.

NTB

KrF har vedtatt en omfattende pakke til pårørende som pleier eldre. Partiet vil blant annet tilby kontantstøtte til pårørende og avlastning på resept.

Paritet har pekt ut eldreomsorg som én av to hovedsaker i valgkampen. Mer støtte til pårørende som pleier en ektefelle eller foreldre står sentralt i satsingen, og lørdag vedtok landsmøtet å gå inn for følgende:

* Kontantstøtte til pårørende som pleier eldre. Partileder Kjell Ingolf Ropstad har sagt at den vil ligge på rundt 7.500 kroner.

* Utrede innføring av ti «pårørendedager» per år etter modell fra «omsorgspenger» for barn under tolv år. Dermed kan folk være hjemme fra jobb for å pleie og hjelpe eldre slik mange er med sykt barn i dag.

* Utrede innføring av ti «pårørendedager» per år etter modell fra «omsorgspenger» for barn under tolv år. Disse skal være betalt for alle og etter hvert bygges ut.

* Avlastning på resept. Partiet vil gjennomføre en avlastningsreform der fastlegen kan pålegge kommunen å gi avlastning til pårørende. Pålegget følges av penger fra folketrygden på samme måte som med sykmelding.

Flere tiltak

I partiprogrammet som vedtas i helgen, slås det også fast at KrF vil utrede muligheten for å gi skattefradrag for personer som velger å gjøre omsorgsarbeid for sine nærmeste som en del av sin hverdag.

Partiet vedtok lørdag også å lage en nasjonal strategi for ferieavlastningsordninger for pårørende som har sine eldre boende hjemme.

KrF vil også opprette et eldreombud i hver kommune for å påse at de eldres rettigheter og meninger blir tatt på alvor.

Skal utrede egenandel på tannhelse

Detaljene i de vedtatte pårørendeordningene er ikke klare, men partileder Kjell Ingolf Ropstad skisserte blant annet kontantstøtteordningen slik i forkant av landsmøtet:

– For eksempel: Hvis du har en syk far som kan klare seg uten sykehjemsplass, så kan du få 7.500 kroner i måneden dersom han kan flytte inn til deg eller i tilknytning til deg, for eksempel i en sokkelleilighet, sa Ropstad.

Partiets landsmøte behandlet lørdag flere helsepolitiske saker. De gikk blant annet inn for å utrede muligheten for å innføre egenandel hos tannlegen på samme måte som ved legebesøk. Partiet vil også evaluere dagens foretaksmodell i sykehussektoren og styrke den demokratiske styringen.