KrF vil forby kjønnsskifte før fylte 18

KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan (KrF) sier det foregår en ideologisk kamp i skoler og barnehager om kjønnsidentitet. Han vil sammen med resten av partiets stortingsgruppe foreslå å endre aldersgrensen for kjønnsskifte. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

KrFs stortingsgruppe mener barn ikke bør foreta irreversible kjønnsjusteringer og vil innføre 18-årsgrense på kjønnsskifte.

Forslaget om å innføre en 18-årsgrense for irreversible inngrep kommer før partiet skal holde sitt landsmøte til helgen, skriver avisa Dagen. Stortingsgruppen vil legge fram et forslag til ny kjønnspolitikk, vekk fra det de kaller «en radikal kjønnsideologi».

– Vi ønsker å slå fast at vi bygger politikken vår på den biologiske kjønnsforståelsen, sier KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan til avisen.

Ifølge Grøvan er det «sterke krefter» som ønsker å endre synet på kjønn og seksualitet og at det foregår en ideologisk kamp i skoler og barnehager.

Stortingsgruppen vil derfor styrke lærernes kunnskap om kjønnsidentitet og seksuell orientering slik at skolen ikke er avhengig av eksterne bidragsytere eller interesseorganisasjoner.

I dag kan barn selv søke om kjønnskorrigerende behandling fra de er 16 år. Fra de er seks år holder det at en av foreldrene samtykker til behandlinger, dersom det blir vurdert som det beste for barnet, skriver Dagen.

Forslaget får motstand fra sexolog Esben Esther Pirelli Benestad som viser til selvmordsstatistikken for transpersoner og sier at svært få av de dette gjelder bytter oppfatning etter at de er 13 år.

– Vi ser at puberteten er en voldsom belastning for dem som ikke føler seg som det kjønnet kroppen tilsier. Den smerten er så stor at det er ganske risikabelt å gå ut med en slik aldersgrense, sier Benestad.