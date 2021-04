Permanent smittevernlager vil bli foreslått av regjeringen

Statsminister Erna Solberg (H) redegjorde mandag i Stortinget om koronakommisjonens rapport og regjeringens videre oppfølging av denne. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

NTB

I statsbudsjettet for neste år vil regjeringen komme med et forslag til hvordan en permanent ordning for lagring av smittevernutstyr skal organiseres.