Kraftige reaksjoner på SVs abortvedtak

NTB

«Grotesk» og «oppsiktsvekkende». Det er noen av reaksjonene på SVs vedtak om å utvide grensa for selvbestemt abort til uke 22.

Blant dem som reagerer kraftig, er Senterpartiets Kjersti Toppe.

– Dette er en enda større omveltning av dagens abortlov enn det Arbeiderpartiet går inn for. SVs vedtak rokker ved hele intensjonen i abortloven som har ligget der i over 40 år, ved at man forener ulike verdier, både kvinnens selvbestemmelse og fosterets rettigheter, sier Toppe, som er helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, til Dagbladet.

Sp-dissens

SVs landsmøte vedtok i helgen å gå inn for å avskaffe abortnemndene og sikre kvinner rett til selvbestemt abort helt til grensa for levedyktighet, som i dag er satt til utgangen av uke 22.

Toppe sier at hun ikke ser for seg at Senterpartiet vil bli med på en utvidelse av selvbestemmelsesretten, verken til uke 18, som Ap har gått inn for, eller til uke 22.

– Men først har vi vårt eget landsmøte, der det ligger en dissens om å utvide til uke 18 slik Arbeiderpartiet gikk inn for. Jeg kan ikke si annet enn at for min del er dette en viktig sak, sier hun.

Anne Holt: – Grotesk

Forfatter Anne Holt, som tidligere har vært justisminister for Arbeiderpartiet, mener SV-vedtaket er grotesk.

– Å utvide fra 12 uker i dag til 22 uker (grensen for et fosters levedyktighet), slik SV nå vil, er grotesk. Det viser forakt for det som burde være åpenbart for alle, også oss som støtter retten til selvbestemt abort og har kjempet for den, nemlig at spørsmålet om svangerskapsavbrudd også har en svært vanskelig etisk side. Som blir stadig vanskeligere uke for uke som fosteret vokser. skriver Holt i et innlegg på Facebook.

– 22 uker er en ren provokasjon, og i verste fall kan den føre til åpen kamp mellom mennesker som vil nøyaktig det samme: å sikre kvinners selvbestemmelse over egen kropp. Et ubegripelig trist vedtak, skriver hun videre.