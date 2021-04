Venstre går til valg på dagens regjeringssammensetning

NTB

Dagens regjering med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti bør fortsette, heter det i en uttalelse fra Venstres landsmøte lørdag.

Partiet skriver at de vil at Erna Solberg skal fortsette som statsminister etter valget.

– Det vil være best for Norge og de utfordringene vi vil møte og løse de neste årene. Dersom det ikke blir flertall for et annet regjeringsalternativ, er det naturlig at dagens regjering fortsetter sitt gode arbeid og søker det samarbeid i Stortinget som gir best mulig gjennomslag for regjeringens politikk, skriver Venstre i den politiske uttalelsen «Et grønnere, rausere og mer moderne Norge.»

I dag har regjeringen støtte fra Fremskrittspartiet, men partiets landsstyre har vedtatt at de ikke lenger vil støtte en regjering de ikke selv er del av etter valget i 2021.