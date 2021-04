Venstre strammer inn for flytrafikken – vil legge ned taxfreeordningen

NTB

Venstres landsmøte har vedtatt å avvikle taxfreeordningen og endre flypassasjeravgiften, for å være på offensiven mot klimagassutslipp fra flytrafikk.

Venstre-politikere i Finnmark hadde foreslått å stryke det nye programpunktet om å avvikle taxfreeordningen, ettersom de mener den er nødvendig for å finansiere landets mindre flyplasser. Landsmøtet avviste Finnmarks-forslaget med 116 stemmer mot 54.

Dermed har Venstre nå vedtatt i sitt program at de vil avvikle taxfreeordningen, og bruke de økte avgiftsinntektene til å opprettholde et godt tilbud på alle landets flyplasser.

Et stort flertall av delegatene vil også gjøre flypassasjeravgiften til en miljøavgift basert på utslipp, samt at de gikk inn for et Unge Venstre-forslag om å øke flypassasjeravgiften for flygninger utenfor Europa.

Med trygg margin gikk landsmøtet også inn for å innføre nullutslippskrav for cruisetrafikken langs hele kysten, ikke bare i verdensarvfjordene.