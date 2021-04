Melby fyrer løs mot de rødgrønne: – De har ingen løsninger de står sammen om

NTB

De rødgrønne partiene fikk gjennomgå i Venstre-leder Guri Melbys landsmøtetale. Hun advarer om unnfallenhet i klimadebatten og Støres motstand mot rusreformen.

– Jeg synes det er grunn til å spørre: Hvilken klimapolitikk kan vi vente oss hvis Arbeiderpartiet og Senterpartiet skal danne en ny regjering? spurte Melby da hun åpnet Venstres landsmøte fredag.

Og ga selv svaret:

– De har ikke har noen løsninger som de står sammen om. Svaret er at Senterpartiet er mot nesten alt som fungerer, mens Ap er mot ganske mye av det som fungerer.

– Må synliggjøre forskjellene

– Jeg har jo som grunnholdning at det viktigste er å snakke om egen politikk. Men noen ganger er vi nødt til å vise fram hva som er forskjellen mellom oss og opposisjonen, sier Melby til NTB.

Venstre-lederen frykter særlig for europapolitikken under en rødgrønn regjering.

– Jeg tror ikke en rødgrønn regjering vil si opp EØS-avtalen, men EØS-samarbeidet er ikke en buffé der du kan velge bitene du vil ha til enhver tid, sier hun.

Melby frykter at en rødgrønn regjering som bruker vetoretten sin mer, og ikke deltar i like mange EU-programmer som dagens regjering, vil ha store konsekvenser for norsk næringsliv.

Biff og Vedum

I talen tegnet Venstre-lederen et bilde av en venstreside som ikke klarer å bli enige.

På den ene siden omfavnet hun Aps energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide som «en som snakker som en Venstre-mann om klimapolitikk og internasjonalt samarbeid».

Men det hjelper lite, mener Melby:

– For Aps nestleder, Bjørnar Skjæran, bruker tida si på å konkurrere med Trygve Slagsvold Vedum om å være mest for billig biff, burger og bensin, sa hun.

Hun kritiserte også SV og MDG for å gå ut med svært høye klimamål, mens de ikke klarer å få ned utslippene i byråd i Oslo.

Vil ha diskusjon om oljepolitikken

Overfor NTB utdyper Melby at hun mener SV vil få en vanskeligere jobb med å få til sin klimapolitikk enn Venstre har i dagens regjering, tross at SV ligger an til å få større oppslutning:

– SV skal samarbeide med to partier som jeg opplever er sinker på klimaområdet. Vi samarbeider med Høyre, som har bevegd seg mye i klimavennlig retning.

Likevel legger ikke Venstre-lederen skjul på at det også på borgerlig side kan bli en tøff klimakamp mellom regjeringen og Frp, særlig innen spørsmål som økning av CO2-avgiften.

– Vi må jobbe for å sikre flertall for det, og jeg sier ikke at det blir enkelt, sier hun.

Melby ønsker også en ny debatt om oljepolitikken på borgerlig side, og programkomiteen i Venstre har innstilt på at partiet skal gå imot alle nye letelisenser på norsk sokkel.

– Vil tilbake i tid

I skolepolitikken advarte Melby om at de rødgrønne partiene vil tilbake i tid. Hun skrøt av eget partis skolepolitikk og endringene som har skjedd i utdanningspolitikken siden 2013, særlig videreutdanning av lærere.

– De rødgrønne har vært mot det meste av det vi har gjort, sa hun.

Kunnskapsministeren reagerte særlig på de rødgrønnes motstand mot å gjøre lærerutdanningen til en mastergrad.

– De har advart mot at det ville bli færre lærere av å stille krav. Men det er det motsatte som har skjedd.

Nei til statlig styring

Også i industripolitikken advarer hun om at Ap vil reise tilbake i tid og skape usikkerhet.

– De har hentet fram den statlig styrte industripolitikken fra femti-, seksti- og syttitallet. Da det var staten som skulle bestemme hvilke næringer det var verdt å satse på. Og hvilke ideer som skulle dø uten å ha vært i nærheten av å bli realisert, sa Melby.

Hun mener næringslivet vil møte en helt annen virkelighet med Venstre i regjering de neste årene.

– Jeg tror ikke staten er de beste til å forutse hvilke næringer som har best mulighet til å lykkes, slo Melby fast.

Lover fortsatt ruskamp

Forrige helg satte Arbeiderpartiet kjepper i hjulene på rusreformen, et av Venstres store prestisjeprosjekter, ved at landsmøtet sa nei.

Melby gir seg ikke av den grunn.

– Kampen for rusreformen er ikke over, selv om Jonas Gahr Støre forsøkte å stoppe den, sa hun.

Venstre-lederen påpekte at rusproblemer kan ramme hvem som helst.

– Venstresiden snakker om forskjeller og ulikhet. Men hva med den sosiale ulikheten som rammer rusavhengige hver dag? Hva med de flere hundre som dør av overdoser hvert år? Hva med guttene som må å ta av seg undertøyet når politifolk leter etter rusmidler? Tror dere de opplever at vi har et samfunn der alle behandles likeverdig?