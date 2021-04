MDGs Lan Marie Berg fyrer løs mot Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets valgløfter til bilistene faller ikke i smak hos MDG-politiker Lan Marie Berg.

Det er om lag fire og en halv måned igjen til stortingsvalget, og ordkrigen om bilpolitikken er allerede i gang. Sist uke varslet Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran overfor NTB økt pendlerfradrag, halverte ferjepriser og liten eller ingen økning i pumpeprisen i partiets valgløfter til bilistene.

I tillegg ønsker Arbeiderpartiet å innføre en «Tesla-avgift». Det vil bety at momsfritaket skal fjernes på elbilkjøp over 600.000 kroner.

– Bakvendt og gammeldags

MDG-politiker og Oslo-byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg, er ikke imponert over Arbeidspartiets frieri til bilistene.

– Folk ønsker å leve miljøvennlig, men dessverre er Stortinget fullt av politikere som kjemper for å asfaltere natur og billig bensin. Det er bakvendt og gammeldags, når vi vet at folk flest ønsker å bidra til et bedre miljø, og at all biltrafikken skaper utrygge skoleveier og store klimautslipp, sier Berg til Nettavisen.

Skjæran fortalte NTB sist uke at et hovedgrep i Arbeiderpartiets politikk blir å skjerme pumpeprisen. Med Arbeiderpartiets opplegg vil økt CO 2 -avgift på bensin og diesel få «liten eller ingen effekt» på pumpeprisen de nærmeste fire årene.

– Anbefaler Berg å lese programmet vårt

Nestleder Bjørnar Skjæran på Youngstorget i forkant av Arbeiderpartiets landsmøte sist uke.

Det skal sikres på tre måter:

I snitt skal halvparten av økningen i CO2-avgiften på bensin og diesel nulles ut gjennom kutt i veibruksavgiften.

I tillegg skal veibruksavgiften differensieres geografisk, slik at økningen i CO2-avgift kompenseres mer i distriktene enn i byene.

CO2-avgiften skal øke langsommere de nærmeste årene. Så skal økningen gå gradvis raskere fram mot 2030.





Konfrontert med utspillet til Berg, sier Skjæran følgende:

– Jeg anbefaler Berg å lese programmet vårt. Vi ønsker en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. Det får vi til fordi vi klarer både å satse på kollektivtrafikk og å skjerme folk som bor i områder som ikke har reelle alternativ til bilen og hvor elbil ikke er mulig å ha, sier Ap-nestlederen til Nettavisen.