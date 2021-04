George W. Bush tatt på senga av USAs reaksjon på vennskapet med Michelle Obama: – Jeg er sjokkert

Dette bilde av tidligere president George W. Bush og daværende førstedame Michelle Obama fikk nettet til å koke i 2016. Amerikanerne slet med å tro at et vennskap kunne eksistere på tvers av politikken, en reaksjon som skremmer Bush.

Vennskapet mellom George W. Bush og Michelle Obama ble møtt med vantro fra det amerikanske folk. Den tidligere presidenten reagerte sterkt på folkets respons, og er bekymret over det han opplever som et stadig polariserende USA.

Allerede i 2016 dukket det opp bilder som tydet på at tonen mellom tidligere president George W. Bush og daværende førstedame var langt fra kjølig, til tross for at de står på forskjellige sider av politikken i landet. De samme reaksjonene kom da Bush delte godteri med Michelle Obama (57) under senator John McCains begravelse i 2018.

Nylig fortalte Bush (74) i et intervju med CBS hvordan han ble tatt på senga av folkets reaksjon.

– Jeg er sjokkert. Det amerikanske folk var så overrasket over at Michelle Obama og jeg kunne være venner, sa Bush til CBS.

(Saken fortsetter under bildet)

George W. Bush og Michelle Obama satt ved siden av hverandre under minnestunden etter et terrorangrep i Dallas som kostet flere politimenn livet. Les mer Lukk

Bush er bekymret over det han opplever som et stadig mer polarisert og splittet USA, og tror at nettopp dette er årsaken til folks vantro, skriver, skriver CNN.

– Problemet er at folk er så polarisert i sin tankegang at de rett og slett ikke kan forestille seg vennskap på tvers av politikken, sa Bush.

Bush frykter at den økte polariseringen er en konsekvens av hvordan politikere snakker med og om hverandre, og ønsker at kongressen tar splittelsen i landet på alvor og ber kongressmedlemmer legge ned stridsøksen.