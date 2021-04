Bergen Frp startes opp igjen

NTB

Vestland Frp har reetablert partiets lokallag i Bergen og opprettet et interimsstyre som skal lede Bergen Frp fram til årsmøtet i januar 2022.

Interimsstyret ledes av Sigbjørn Framnes, mens Silje Hjemdal er nestleder, melder Bergens Tidende.

– Jeg ser fram til å ta fatt på en spennende jobb sammen med et godt interimsstyre. Vår jobb blir nå å bygge Frp-laget i Bergen stein på stein gjennom å skape gode møteplasser for medlemmene, sier Framnes i en pressemelding.

Det var 13. desember 2019 at sentralstyret i Frp bestemte seg for å legge ned lokallaget i Bergen. Bakgrunnen for dette var mange og lange interne konflikter i lokallaget i Bergen.

Bergens Frps betalende medlemmer ble overført til fylkeslaget, som også overtok ledelse og forvaltning av eiendeler og partikasse.

De øvrige medlemmene i interimsstyret er Martine Jordana Baarholm, Helge Styrmoen, Mette Rakner, Bjarte Fadnes, Marte J. Monstad og Tobias Brynhildsen Øvstedal.

Styret har fått tre mandater: Organisasjonsutvikling, fronte og utvikle Frps politikk for Bergen, og gjennomføre stortingsvalgkampen i Bergen.