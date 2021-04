Guri Melby og Arild Hermstad raser mot Jonas Gahr Støre: – Et svik

Venstres Guri Melby og Arild Hermstad fra MDG er ikke nådige i kritikken mot Jonas Gahr Støre etter at Ap-lederen sa nei avkriminalisering av narkotika. Sylvi Listhaug støtter Støre.

Det var fredag formiddag at Støre kunngjorde på partiets landsmøte at han sier nei til avkriminalisering av narkotika. Det får Venstre-leder Guri Melby til å rase.

Venstre-leder Guri Melby.

– Støre vil fortsatt bruke straff i ruspolitikken selv om vi vet at det ikke virker og har svært negative konsekvenser. Med det viser han dessverre sitt sanne jeg: moralismens forsvarer, sier Melby til NTB.

Hun sier Støre skrinlegger det moderne Arbeiderpartiet og at straff og moral nå styrer partiet, framfor kunnskap og forskning.

– Straff er samfunnets strengeste reaksjon overfor borgerne og krever derfor en solid begrunnelse. Men ingen internasjonal eller norsk forskning tyder på at straff gir mindre rusbruk, sier Melby.

– Et svik

Men et nei fra Ap til avkriminalisering kan i realiteten bety kroken på døra for rusreformen.

MDG-nestleder Arild Hermstad kaller det ufattelig at Støre går imot avkriminalisering. Han håper landsmøtet går imot partilederen.

– Det mener jeg er et svik mot ungdommen og folk som sliter med rusmisbruk. Jeg håper at Landsmøtet til Ap påfører Støre et nederlag her og heller stemmer for en kunnskapsbasert og solidarisk ruspolitikk, sier Hermstad til NTB.

Han mener Støre opptrer usolidarisk og at det er folk fra lavinntektsfamilier som oftest straffes av politiet.

– Støre snakker om å skille mellom de som ruser seg for «gøy» og tunge rusmisbrukere, men det er det umulig å skille mellom juridisk, sier Hermstad.

Han kaller Støres ønske om å avkriminalisere narkotika for tunge rusmisbrukere «en skrivebordsøvelse som ikke kan realiseres».

Listhaug-støtte

Nestleder Sylvi Listhaug i Fremskrittspartiet er blant de få som har uttrykt støtte til Støres standpunkt.

– Det er veldig gledelig at Støre er mot avkriminalisering av narkotika, og av hensyn til landets barn og unge håper jeg virkelig at flertallet på Ap sitt landsmøte er enig med ham. Da vil det være et flertall på Stortinget som vil skrote regjeringens rusreform. Jeg vil invitere Ap og Sp til et samarbeid om en ettervernsreform for rusavhengige og bedre oppfølging av unge narkotikabrukere, sier Listhaug til NTB.

Helsepolitisk talsperson Nicholas Wilkinson i SV mener Arbeiderpartiet ikke må svikte på oppløpssiden i kampen om rusreformen.

– Venstresida må sikre en rusreform der vi går fra straff til hjelp. Strafferegimet rammer særlig arbeiderklassens barn. Ap burde stille opp for dem, sier Wilkinson til NTB.