Jonas Gahr Støre: – Det har vært tøft, noe av dette

NTB

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kommer med en personlig innrømmelse før valget.

Etter å ha holdt åpningstalen på Arbeiderpartiets landsmøte torsdag fikk Støre spørsmål fra pressen om hva framgangen på meningsmålingene den siste tida har gjort med stemningen i partiet.

Partilederen valgte da å svare personlig:

– Det har vært tøft, noe av dette. Men ikke overraskende, egentlig, sa han.

– Jeg visste da jeg gikk inn i dette, at hvis du som politiker tar av når det går bra, eller blir knust når det går dårlig, så må du finne på noe annet.

Støre sa at han er blitt kalt mye opp gjennom årene, og at det egentlig er ok at det blir brukt en litt annen type kallenavn og en litt annen type bilder av ham nå.

– Men jeg har jo hele tida tenkt at jeg er del av et lag. Vi vinner som lag, og vi taper som lag.