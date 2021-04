Sylvi Listhaug ber Arbeiderpartiet skrote rusreformen

NTB

Av hensyn til barn og unge ber påtroppende Frp-leder Sylvi Listhaug Arbeiderpartiet og leder Jonas Gahr Støre om å skrote rusreformen på helgens landsmøte.

– Jeg ser med skrekk og gru på hva som vil skje dersom det blir flertall for avkriminalisering. For mange unge er det vanskelig å skille mellom legalisering og avkriminalisering. Signalene som reformen sender, er at det er greit å bruke narkotika, sier Listhaug til NRK.

– Sørg i stedet for at vi får en politikk som hjelper barn og unge ut av rus, sier hun.

Det er knyttet stor spenning til hvilket vedtak Ap vil fatte om regjeringens forslag til rusreform på helgens landsmøte. Det er stor splittelse innad i partiet, først og fremst når det gjelder avkriminalisering.

De som er for reformen, mener at den vil føre til en mer human narkotikapolitikk, mens de som er imot, frykter at den vil senke terskelen for rusbruk blant unge.

I en fersk meningsmåling gjennomført av Kantar for Foreningen Tryggere Ruspolitikk og brukerorganisasjonen RIO sier et klart flertall, 67 prosent, at de støtter regjeringens rusreform. Blant Arbeiderpartiets velgere sier 68 prosent ja til reformen, mens blant Frp-velgerne sier 57 prosent ja.