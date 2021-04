Ingen tegn på lederskifte hos Republikanerne: – Dette blir vanskelig når Trump ikke vil forlate scenen

– Partiet holder ikke Trump ansvarlig. Trump holder partiet ansvarlig. Han går etter alle som trosser ham. Det er som om Republikanerne har blitt den politiske grenen av The Trump Organization, sier seniorforsker ved NORCE forskningssenter, Hilmar Mjelde.

Snart seks måneder etter valgnederlaget, og tre måneder etter at Biden overtok Det hvite hus, er republikanernes skjebne fortsatt tett sammenvevd med Trump.

I nederlagets time måtte Grand Old Party (GOP) erkjenne at partiets stemmesanker fremfor noen, Donald Trump, ikke klarte å klamre seg til presidentstolen i fire nye år.

Men de som hadde trodd at den 74 år gamle hardtslående politikeren skulle havne i skyggenes dal etter å ha blitt vraket av velgerne, er nå vitne til at samme mann er i ferd med å feste grepet på nytt.

– Trump er fortsatt svært populær

– Det republikanske partiet er fortsatt Trumps parti. Republikanerne er et av verdens eldste og mest etablerte partier. Men de har nå blitt Trumps personlige parti og en personkult rundt ham. I 2020 droppet jo partiet å vedta nytt partiprogram, og stilte seg heller bare bak hva enn Trump måtte mene, forklarer seniorforsker ved NORCE forskningssenter, Hilmar Mjelde.

Han mener det er to hovedårsaker til at republikanerne fortsatt ser ut til å slå ring rundt Trump.

– For det første er Trump fortsatt svært populær på den republikanske grasroten. For det andre finnes det ingen sentral partiledelse som kan ekskludere lederen, slik for eksempel det danske Fremskridtspartiet ekskluderte partigrunnlegger Mogens Glistrup i 1990. Både Demokratene og Republikanerne er oppdelt i flere nasjonale partigreiner. På delstatsplan styrer hvert delstatsparti seg selv, påpeker seniorforskeren med amerikansk politikk som spesialfelt.

– Han går etter alle som trosser ham

– Hvorfor er det liten vilje til å ta et oppgjør med Trump etter valgnederlaget?

– Partiet holder ikke Trump ansvarlig. Trump holder partiet ansvarlig. Han går etter alle som trosser ham. Det er som om Republikanerne har blitt den politiske grenen av The Trump Organization, svarer Mjelde.

– Hvor sannsynlig er det at Trump blir GOPs presidentkandidat i 2024?

– Normalt går partiet i seg selv og leter etter sin neste presidentkandidat etter et valgnederlag. Dette blir vanskelig når Trump ikke vil forlate scenen. Likevel tror en del i partiet at det er riktig å se seg om etter Trumps arvtaker. Florida-guvernør Ron DeSantis er det heteste navnet per nå, mener Mjelde.

– Det finnes en liten anti-Trump-fløy igjen i partiet

Han tviler på at det er nok motstand i partiet til å ta et endelig oppgjør med Trump, og rydde veien for en ny og samlende kandidat.

– Det finnes en liten anti-Trump-fløy igjen i partiet, men de utgjør ikke mer enn kanskje 10-20 prosent av de folkevalgte nasjonalt. Foruten Trump er den mektigste aktøren i Det republikanske partiet nå Fox News, som i praksis har delvis overtatt partifunksjoner som velgermobilisering og politisk kommunikasjon, påpeker Hilmar Mjelde.

Trump fastholder at han leder Republikanerne



Ekspresident Donald Trump gjorde det i helgen klart at han fortsatt er Republikanernes ubestridte leder da han møtte framtredende givere bak lukkede dører på ferieresorten Mar-a-Lago i Florida.

– Nøkkelen til vår seierrike framtid er å bygge videre på framgangen som vår fabelaktige bevegelse har gjort de siste fire årene, sa han ifølge utkastet til talen, melder nyhetsbyrået AP.







Trump skal ha vist til at partiet under ham har tiltrukket seg millioner av nye velgere og forvandlet partiet til et parti «som i sannhet kjemper for alle amerikanere.»

