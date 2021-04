Bild: Markus Söder erklærer seg som tysk statsministerkandidat

Markus Söder, leder for CSU, er ifølge tyske medier aktuell som statsministerkandidat i valget i september. Foto: AP / NTB

NTB

Markus Söder, som leder CSU i Bayern, vil stille som kandidat til å bli ny statsminister i Tyskland etter Angela Merkel.

– Hvis CDU er klar, så er jeg klar, sier Söder ifølge avisa Bild.

Dermed har den populære konservative lederen i den sørtyske delstaten for første gang erklært seg rede til å prøve å bli Merkels etterfølger.

Både Merkels parti CDU og søsterpartiet CSU i Bayern har den siste tiden falt på meningsmålingene.

Det er mindre enn seks måneder til tyskerne skal velge ny nasjonalforsamling, og søndag møttes representanter for de to partiene for å diskutere hvem de vil ha som statsministerkandidat.

I januar overtok Merkels nære støttespiller, Armin Laschet, ledervervet i CDU. Men selv om det som oftest er slik at partilederen også blir statsministerkandidat, er det ingen selvfølge.

Ifølge meningsmålinger er Söder mer populær blant velgerne enn Laschet. Men sistnevnte har støtte fra flere mektige delstatsministre.

Laschet, som er delstatsminister i Nordrhein-Westfalen, tilhører det politiske sentrum i CDU og antas å ville fortsette Merkels linje. Samtidig har de vært uenige i synet på coronarestriksjoner.

Söder regnes for å være en dreven og sikker politiker og har stått sammen med Merkel under coronakrisen.