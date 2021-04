TV2-måling: Guri Melby kan bli Venstres eneste på Stortinget

NTB

Venstre får en oppslutning på 2,3 prosent på TV2 s nye partimåling. Om målingen blir valgresultatet vil leder Guri Melby bli alene på Stortinget.

Om den ferske målingen Kantar har laget for TV 2 blir valgresultatet 13. september i høst vil ikke leder i Venstre Guri Melby få med seg verken Abid Raja eller Sveinung Rotevatn på Stortinget.

– Hvis dette blir resultatet får Venstre en svært liten stortingsgruppe, sier Rotevatn.

Kristelig Folkeparti er over sperregrensen for første gang på TV 2s målinger siden oktober i fjor, og får 4,1 prosents oppslutning.

– Vi har en jobb å gjøre fram mot valget, og det å komme over sperregrensa er på mange måter et være eller ikke være for partiet, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

På målingen er det rødgrønt flertall med Ap, Sp og SV. De gamle regjeringspartnerne får 88 mandater til sammen, mens de med MDG og Rødt er flertallet på 103 mandater.

Hele resultatet på målingen som følger (endring fra forrige måned i parentes): H: 24,2 (-1,4), Ap: 20,6 (+2,4), Sp 18,7 (-0,5), Frp: 10,2 (+3,0), SV: 8,4 (-0,2), Rødt 4,4 (-2,4), MDG 4,3 (+0,3), KrF 4,1 (+0,8), V 2,3 (-0,6), Andre: 2,7 (-1,5).

1002 personer er intervjuet i undersøkelsen 29. og 30. mars, og 6. og 7. april. Feilmarginen er +/- 1,4-2,8 prosentpoeng.